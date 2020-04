El BNG solicita a la Xunta ayudas de 2.000 euros para comerciantes y autónomos

El BNG de las comarcas plantea ayudas directas de 2.000 euros para autónomos y comerciantes y la supresión del pago de las cuota durante tres meses. La organización considera insuficientes las medidas adoptadas por los gobiernos estatal y autonómico por tener un alcance "limitado".

Así, entre las medidas urgentes que formula destaca la supresión de la cuota de autónomos y comerciantes durante un período inicial de tres meses, la ayuda directa de 2.000 euros por parte de la Xunta para los casos en los que las personas autónomas que se viesen obligadas a cerrar o reducir de manera importante sus ingresos, ayudas que deben ser compatibles con las del Estado. Propone eliminar el pago del alquiler o de las cuotas de la hipoteca durante el período no trabajado y aplicar una quita del 50% en los tres meses siguientes a la reapertura de la actividad. También ve esencial reducir burocracia para agilizar la tramitación de ayudas y líneas de crédito aprobadas y garantizar con medidas de control que la liquidez inyectada a la banca llega tanto la este colectivo como las pequeñas y medianas empresas. En materia fiscal pide retrasar los pagos de Hacienda para no tener que realizar ahora ni la declaración trimestral del IVA ni del Impuesto de Sociedades porque hay personas que no tienen toda la documentación necesaria en sus casas.