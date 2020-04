Domingo sin ramos

El Domingo de Ramos no podía ser, ayer, más atípico. El arranque de la Semana Santa acostumbra a ser en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes multitudinario, con celebraciones que se salen el templo para promover la participación de toda la ciudadanía. Sin embargo, la situación obligó a vivir este domingo desde el interior. Misas a puerta cerrada y celebraciones a través de internet fueron la elección en las parroquias de la zona. En varias de las de A Estrada se depositaron ramos bendecidos para que los vecinos puedan irlos recogiendo hasta el Jueves Santo.

La carrera del Domingo de Ramos está asegurada para muchas familias de A Estrada, en especial para quienes tienen hijos pequeños. Después de abrazar la almohada un poco más de lo habitual, la ducha y el desayuno han de acelerarse para llegar a tiempo a un oficio de Semana Santa que los niños esperan son ilusión. Es el día de ver a la "borriquita" y de competir con deportividad por portar el ramo más grande o la palma más adornada. No hay que dormirse, la bendición pública en la Praza de Galicia -la popular A Farola- acostumbra a ser puntual y a no demorarse en exceso. Ayer, en cambio, no hacían falta las prisas. Los vecinos de las comarcas de Tabeirós-Terra de Montes y Deza vivieron, seguramente, el Domingo de Ramos más extraño de sus vidas.

La intención de sacar las celebraciones de la Semana Santa fuera del templo para que ganen en visibilidad y puedan ser compartidos por el conjunto de la sociedad ha convertido hace unos años el día de Ramos en un acontecimiento casi social, no solo religioso. La escenificación de la entrada de Jesucristo en Jerusalén a lomos de un pollino se mima de manera especial en la parroquia de San Paio, para disfrute de todos. Sin embargo, ayer la alfombra floral y el pasillo de palmas que acompaña la entrada a la iglesia en este arranque de la Semana Santa mudó por un pórtico repleto de ramas de olivo, que el párroco José Antonio Ortigueira se encargó de bendecir a primera hora de la mañana, en solitario. La intención del sacerdote es que estos ramos se mantengan en el lugar hasta el Jueves Santo, de manera que cualquier vecino que salga a la calle para la realización de las actividades de primera necesidad autorizadas en el marco del estado de alarma pueda recoger estas ramas de olivo y llevárselas a su casa.

Ortigueira dejó ramos bendecidos también las entradas de las iglesias de otras feligresías de las que es párroco, caso de Ouzande, Matalobos o Toedo.

Para las 20.00 horas estaba previsto la celebración de una misa "a puerta cerrada" en la iglesia de San Paio de A Estrada, invitando también durante la jornada a los feligreses a seguir las celebraciones a través de la radio y la televisión.

En Lalín la imagen que el templo parroquial ofrecía ayer no guardaba similitud alguna con las concurridas celebraciones que Ramos. El párroco Marcos Torres se encontraba solo en la iglesia, ofreciendo la celebración propia de este domingo a los feligreses en streaming, mediante el canal de You Tube de la parroquia. El párroco apostó desde que se decretó el estado de alarma por esta fórmula, que ha ido ganando seguidores.

La Semana Santa arranca de un modo completamente diferente en este 2020 y así continuarán los oficios en un tiempo distinto, donde la fe se vive, más que nunca, desde el interior.