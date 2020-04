¡Aguanta, Rosita!

Coincido con el filósofo Paul Tillich cuando dice que el lenguaje ha creado la palabra "soledad" para expresar el dolor de estar solo. Y también ha concebido la expresión "estar a solas" para definir la grandeza de lo mismo. Desde hace casi un mes la soledad con la que llevo conviviendo media vida de forma voluntaria se ha convertido en un particular Gólgota por culpa de un virus que ha decidido romper temporalmente los vínculos que me atan a la mujer que me trajo al mundo, y a la que literalmente le costé un riñón (se lo extirparon en el parto). El bicho en cuestión imposibilita que Rosita -el diminutivo le acompaña desde niña a pesar de sus 87 tacos de calendario- y yo nos toquemos, besemos o abracemos, como hemos hecho desde que tengo uso de razón. Lleva la friolera de cuatro años interna en la residencia As Dores de Lalín -a donde llegó desde su Vigo natal después de enviudar-, un lugar que solía visitar casi a diario para comprobar que su sonrisa seguía en el mismo sitio de siempre. Desde que la alerta sanitaria nos confinó a todos, reconozco que el teléfono y las videollamadas se han convertido en el clavo ardiendo al que me suelo agarrar para mantener a raya al inevitable desaliento actual.

Tememos estar solos porque la sociedad en la que vivimos nos enseña que la soledad es una excepción y no la regla. No es mi caso. El tiempo a solas es una opción. La soledad no, y eso es lo que elegí. Me gusta decir que estando a tu aire te vuelves el director general de esa empresa llamada hogar por lo que puedes administrarla como mejor te parezca. Tú pones tus horarios, tus hábitos de limpieza, acomodas tus libros o tu música como te venga en gana? ¡Y sin nadie que te juzgue! Sin embargo, el desembarco del puñetero Covid-19 y sus daños colaterales hacen que desde hace varias semanas no haya día que no me sorprenda a mi mismo rezando oraciones que ni sabía que recordaba. Porque echo de menos que mi madre me pregunte por qué en la última jornada no conseguí ningún tanto con el Real Club Celta (el alzhéimer ha hecho por fin realidad mi sueño de jugar con los celestes) o cómo se encuentran los hijos que nunca tuve o tendré. Pero, sobre todo, lo que más extraño son esos ojos del color del Mar de Vigo que la vio nacer, con los que mira un mundo que se desmorona a su alrededor, aunque ella no lo sepa. No deja de ser paradójico que mientras escribo esto entre los dos apenas haya 70 metros de distancia, que en las actuales circunstancias se han convertido en una barrera infranqueable para ambos.

Desconozco cuándo podré cruzar por fin la puerta de esa residencia que resiste de forma numantina esta pandemia para achuchar a la viejecita bajita y coqueta con cuya historia puede que le aburra, querido lector. Espero que sea más pronto que tarde, porque cada día llevo peor esas epifanías de aplausos a gogó con las que por la tarde se llenan los balcones como si volviésemos a ganar el Mundial o estuviéramos en plena Feria de Abril. Como tampoco aguanto ya a los políticos de todo pelaje que no pierden la ocasión de hacer el ridículo mientras destacan lo mucho que los niños se lavan las manos ahora o que hubiera descendido el volumen de las apuestas deportivas en estos días. Todos los países están cometiendo distintos errores en la gestión de la crisis menos nosotros que los cometemos todos. Es lo que hay. Mientras tanto, seguiré sorprendiendo a mis compañeros de Redacción gritando desde la ventana ¡aguanta, Rosita!, por si llega a sus oídos.