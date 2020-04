La Pascua pide un taxi

Pasado el Martes de Carnaval, en el obrador de Pastelería Mimela comenzó la Pascua. Después de una buena campaña de Navidad, las previsiones recomendaron a esta confitería de A Estrada comprar nada menos que 700 kilos de chocolate, de la calidad que Antonio Sanmartín exige para dar forma a sus creaciones. El encargo llegó a comienzos de febrero, en un momento en que la expansión del coronavirus comenzó a dejarse sentir ya como algo no tan lejano.

Trabajando cada día desde Carnaval en las elaboraciones de Pascua, la cosa se fue complicando con la llegada del virus a España. "Las ventas en lo que a chocolate se refiere fueron muy bien para lo que nos estamos encontrando", reconoció este maestro estradense de los confites. Mimela tiene muchos clientes de fuera del municipio y los encargos no dejaron de llegar como consecuencia de unas redes sociales que no tienen fronteras y de un producto que gana adeptos. Los clientes de la pastelería comenzaron a preguntar si existía la posibilidad de un envío a domicilio para que sus ahijados no se quedasen sin la Pascua en un tiempo en el que los niños están sufriendo lo suyo.

Se iluminó la bombilla. Sanmartín barajó la opción y encontró en la colaboración entre sectores la mejor oportunidad. Contactó con un taxista estradense y, tras pulsar que el momento está siendo complicado para los profesionales del volante, decidieron aliarse. "Nos tenemos que ayudar todos. Él pierde, yo pierdo y la gente está servida", dice. Con un pedido mínimo de 12 euros -en el que también se incluyen artículos que no sean de Pascua-, el taxi lleva las creaciones para estas fechas a los padrinos o, directamente, a los ahijados, siempre y cuando residan en el término municipal estradense. Antonio Sanmartín preparó finalmente para esta Pascua 500 kilos de chocolate. Los encargos están funcionado muy bien. "No les íbamos a sacar la Pascua a los niños, ya bastante mal lo están pasando. De este forma, la gente se evita salir de casa, los ahijados tienen lo que se merecen y podemos darle un poco más de movimiento a nuestro sector y al del taxi", apunta este estradense.