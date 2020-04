MAYKA SANMARTÍN "El problema no es manejar al paciente, sino la falta de material y espacio"

Mayka Sanmartín trabaja en una de las salas de reanimación del hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo. Como el centro tiene que ir acomodando espacio para atender a los pacientes ingresados por coronavirus, además de usar las salas de cuidados intensivos, ahora utiliza también dos de rehabilitación para instalar los pacientes críticos.

-En reanimación ya tuvieron esta semana el alta de una chica contagiada por Covid y que fue trasladada a planta. ¿Cuál es la sensación?

-Pues que se trata del logro de todo el equipo. Durante el tiempo que permaneció ingresada, se informó por teléfono a la familia sobre su estado. Creo que estas situaciones crean una desazón tanto para el paciente como para sus familiares. El enfermo se encuentra solo, aunque pueda desahogarse con el personal que lo atienda. Y a la familia seguro que se le pasan muchas cosas por la cabeza.

-En su departamento, antes del coronavirus, atendían a pacientes que salen de una cirugía y que precisan más o menos tiempo para su despertar. ¿Cómo ha sido la adaptación?

-Si normalmente en enfermos críticos extremas las medidas de contacto, en estos casos todavía más, porque es muy fácil el contagio. No hubo aprovisionamiento suficiente de equipos de protección individual (EPI), así que no hay suficientes para todos. También es verdad que nosotros, en reanimación, no estamos con todos los positivos, sino que hay más en las unidades de cuidados intensivos, y de ahí que en esas salas haya más equipamiento. En cuanto a las mascarillas, las de FFP2 duran cada turno, cuando lo ideal sería poder cambiarlas con cada paciente. Los medios son pocos, así que si hay demandan por parte de sanitarios, cada uno de nosotros busca por nuestra cuenta. Por eso, pudimos conseguir mascarillas simples, de las quirúrgicas de papel. Si pedimos material se nos facilita, pero se nos da lo que se puede. Nosotros al paciente lo manejamos muy rápido, ese no es el problema, el problema es la escasez de material y espacio, y el cansancio que lleva todo esto. Mencionaba las mascarillas, y quiero añadir que para tratar a un paciente con coronavirus precisas las de filtro 2 ó 3. Convencí a mi suegra [Carmen Costoyas] para fabricar unas sencillas, que utilizamos con otros pacientes. Usamos unos guantes más resistentes y precisamos batas permeables al agua, así que lo que hacemos es usar una bata quirúrgica y otra plástica por encima, además de mascarilla y pantalla. También sería bueno pantalla y gafas, porque ambas pueden desinfectarse.

-Menciona la falta de espacio para ir adaptándose a los nuevos casos de contagiados. ¿Habrá más cambios en el Álvaro Cunqueiro?

-Yo tengo reducción de jornada, de modo que voy dos veces por semana y veo que varía la organización. Este lunes, por ejemplo, estábamos el mismo personal y no se había reforzado el servicio. Ahora hay más pacientes en UCI y sé que sí está trabajando gente nueva, pero ignoro el tipo de contrato. La reorganización va conforme a la evolución de la situación y sí se van ampliando espacios. Lo que ocurre es que una cama de UCI precisa una monitorización, es decir, un equipo técnico, y también un equipo humano. Por eso es más fácil habilitar espacios en plantas, poniendo dos camas en una habitación, por ejemplo, o derivar especialidades al Meixoiro, que apenas estaba funcionando. Pero ampliar espacios para pacientes críticos es más complicado, por la cuestión del oxígeno. Basta pensar que si un paciente crítico está intubado y hay un fallo multiorgánico, va a necesitar más aparataje todavía.

-Ahora que habla de aparataje, en las últimas jornadas ha habido polémica en varios países sobre a quién deben aplicarse los respiradores.

-Usamos todos los medios que hay. Es más, hay respiradores antiguos, por si hiciesen falta. No sé si recibimos más respiradores, pero de llegar, irían a los boxes de las UCI. Pero también quiero decir que los centros de salud aun estaban peor equipados que nosotros. Una compañera mía, cirujana, fue destituida tras denunciar en las redes sociales la falta de protección del personal sanitario del centro. Pero es que la administración va dando directrices que cambian: al principio sí había que usar mascarillas en consulta después no porque causaban recelo y alarma, por lo visto.

-¿Y una vez que sale de su trabajo, cómo son las medidas para proteger a los suyos?

-Tengo una niña pequeña y en casa no estoy con la mascarilla, pero es cierto que cambié los hábitos en cuanto a mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene para evitar riesgos. Es algo en lo que quiero incidir, porque puedes usar mascarilla pero si la tocas por delante para quitártela, quizá ya la estás contaminando si no te has lavado las manos Y en cuanto a ir con los guantes por la calle, al final te estás tocando con ellos el pelo, la cara... He visto hasta personas fumando con la mascarilla o la pantalla puesta, y eso empeora las cosas.