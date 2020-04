Ciudadanos solicita un servicio de impresión de material educativo

Ciudadanos Lalín propone al Concello ofrecer servicio de impresión de materiales educativos para las familias que no tengan medios para seguir la formación on line o no puedan afrontar un gasto que, en condiciones normales, sería asumido por los centros. Puede hacerlo mediante acuerdos con comercios o directamente, habilitando un email para que los alumnos envíen sus archivos y un teléfono para citarles a recoger los documentos, una vez impresos, o para llevárselos al domicilio.