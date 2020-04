El PSOE pide que se refuerce la atención al rural durante la crisis

El PSOE de A Estrada pidió ayer al gobierno local mejoras en la gestión de la crisis sanitaria para atender las necesidades del rural. Este grupo dice haber recibido "varias quejas" de vecinos "preocupados por la situación de algunas personas mayores". El portavoz del PSOE, Luis López Bueno, apuntó que el gobierno "no se está ocupando de llamar a esos mayores que viven solos y, por tanto, no saben si existen o no necesidades y si están cubiertas". "Se está apelando a la solidaridad entre vecinos, que está bien, pero es necesario mantener todos los datos de forma activa". Demanda el PSOE que se llame desde el Concello a todos los censados que superen la edad de jubilación, vivan solos o con su cónyuge, y también a aquellos que se tenga constancia de que no tienen posibilidades de desplazarse para el aprovisionamiento.