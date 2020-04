Autónomos con acuse de recibo

El lalinense Carlos Fernández Rodríguez, propietario de Ferros Ximnasio, ha iniciado una recogida de firmas en internet para hacerle llegar al Gobierno su queja sobre las medias adoptadas para paliar la crisis del coronavirus. "Esto es tan sencillo como que si alguien tiene voluntad de facilitar las cosas al que está delante, tiene que demostrarlo", asegura este trabajador autónomo que no está de acuerdo con las ayudas aprobadas en el Consejo de Ministros. Fernández manifestaba ayer que "ellos mismos mediante un real decreto te cierran el negocio y por otro lado te exigen que acredites que lo cerraste por esta causa. No tiene sentido". Por tal motivo, decidió poner en marcha esta iniciativa para que el ejecutivo de Pedro Sánchez tenga en cuenta la situación por la que están pasando tanto él y su esposa como el resto de trabajadores por cuenta propia de España.

"Tengo cerrado el gimnasio desde el minuto uno, que salieron todos estos a la palestra. Estamos mi mujer y yo, que dependemos del gimnasio para poder comer, y un trabajador que está en un ERTE pero por suerte como está conmigo a media jornada, en la otra media ejerce su profesión porque de momento tiene trabajo", explica Fernández. El emprendedor dezano le pide a las autoridades "sentido común y que las cosas son más sencillas de lo que a veces se hacen. Por ejemplo, si no vamos a tener liquidez en abril, que no cobren el impuesto de ese mes. Es tan sencillo como darle a una tecla". Carlos Fernández también considera que ahora "en general, estamos todos muy desprotegidos en todo esto. Espero que aprendan y que la próxima vez que suceda algo así no permitan que alcance esta dimensión y que lo atajen antes".

Preguntado por cuándo cree que podría regresar al trabajo responde que "espero reabrir como muy tarde en mayo. Si no puede ser en mayo, y tiene que ser a partir de junio, a lo mejor ya no abro". Y sobre qué le diría a Sánchez si lo tuviera delante, Carlos Fernández no duda en insistir que le pediría "que todas aquellas personas que perdieron su trabajo tienen que tener ayudas inmediatas o ser dispensados de pagar los impuestos derivados de tales trabajos y/o ingresos". También le gustaría hacer llegar al líder socialista una de sus grandes preocupaciones en este momento: "Que nuestro gobierno junto con los otros damnificados busquen las causas y a los responsables del problema ocasionado para exigirles pagar la factura, y que no vuelva a suceder". Mientras tanto, Carlos y Marisol intentan capear el temporal lo mejor que pueden y saben, lidiando con todo tipo de trabas administrativas y retrasos derivados de la situación actual. Esperan conseguir un centenar de firmas para que su queja llegue a la Moncloa.