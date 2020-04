A Estrada se apunta a la versión más sana y casera de las Santas Tapas

Se ha convertido en toda una tradición de la Semana Santa en A Estrada. Los hosteleros locales se unen para tentar a sus clientes con pequeños bocados en unas jornadas de tapeo que decidieron bautizar hace años con el nombre de Santas Tapas. El confinamiento no permitirá este año recorrer los distintos establecimientos para saborear cada uno de estos pinchos. Sin embargo, en tiempos de crisis aflora el ingenio. La nutricionista Clara Torres lanzó a través de Facebook un concurso para poder tapear sin salir de casa. Y además de manera saludable. El certamen, abierto a todos los interesados, se llamará Santas Tapas Santas.

La propuesta está causando un gran revuelo en las redes. Para participar, los interesados tienen que preparar su propia tapa y subir una foto a Facebook con los hastags #santastapassanasAE y #eutapeonacasa. Podrán hacerlo desde las 12.00 horas del lunes 6 de abril hasta las 22.00 del domingo 12. Las bases contemplan que por lo menos uno de los ingredientes de estas tapan debe ser verdura, hortaliza o fruta. Además, todos los ingredientes que componen la sugerencia han de ser fáciles de encontrar.

Quienes se animen a meterse en la cocina y atreverse con este reto, deberán incluir con la foto la receta de la tapa, detallando los ingredientes, cantidades y cómo ha de prepararse. Además, deben concursar indicando su nombre y localidad en la que viven. Solo se aceptará una tapa por persona.

De este modo, de todas las fotos que cumplan los requisitos fijados en el certamen ideado por esta nutricionista se seleccionarán las cinco tapas que reúnan más "me gusta". A continuación, esta experta estradense pasará las propuestas culinarias a un jurado. Tanto Clara Torres como los integrantes de este jurado prepararán en sus casas las tapas finalistas, saboreándolas antes de decidirse por una ganadora.

En cuanto a los criterios de valoración, la puntuación se basará en sabor, carácter saludable, originalidad y buena presentación, por este orden. Todos los participantes recibirán un documento con todas las recetas y fotos de las tapas del concurso. A mayores, la persona ganadora se llevará una caja de productos del a huerta. Para entrar en concurso las fotos han de enviarse desde el lunes.

Por otro lado, aunque también en clave gastronómica, el Concello de A Estrada todavía no se pronunció sobre las posibilidades de celebración de la Festa do Salmón, el próximo domingo 17 de mayo. Aunque no hay nada decidido, las condiciones no se presentan favorables para el principal evento gastronómico del municipio.