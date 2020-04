"La volveremos a retrasar si no podemos todos disfrutar de esa fecha"

Nieves Blanco y Julián Conde aplazaron su boda prevista para el 2 de mayo para el 4 de julio. Ella es de Cerdedo y él de Silleda y llevaban desde julio preparándola. "Al principio fue horrible. El día que se declaró el estado de alarma teníamos la prueba del menú y vino todo de golpe, porque ese día teníamos que empezar a tomar decisiones porque no sabíamos lo que duraría. Se nos juntaron varias emociones, tanto por el disgusto como por la preocupación, por los trabajos también. Fue un cúmulo de circunstancias y nos encontramos con una situación que nunca vivimos", apunta Blanco. Julián Conde hace referencia sobre todo a la incertidumbre que estamos viviendo todos. "En nuestro caso, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar si vamos a poder hacer la boda o no", recalca este silledense. "Cada día se sabe algo diferente, pero nadie sabe lo que pasará y se supone que en el mes de mayo seguirá todo parado y eso era lo que más nos carcomía por dentro", confiesa.

Ellos tienen sobre 150 invitados y ambos coinciden en que si en julio todavía no puede haber grandes aglomeraciones de gente la aplazarán de nuevo. "Tenemos esa nueva fecha, pero no sabemos lo que pasará, pero siempre digo que lo primero es que estemos todos, entonces si no la podemos hacer en julio tendremos que retrasarla porque lo importante es estar todos bien y que podamos todos disfrutar de esa fecha, sea en julio o en noviembre", subraya Blanco.

Por otro lado, confiesan que tuvieron mucha suerte porque todavía les quedaban detalles por ultimar. "Tanto por parte del pazo, del Concello, fotógrafo, animación, nos ayudan muchísimo y no nos pusieron ningún tipo de penalización. Parece que algo estaba velando por nosotros porque las alianzas todavía no estaba grabadas, otros detalles tampoco estaban aún impresos, pero sí que habrá otras cosas que habrá que volver hacer", indica Blanco. "Ahora mismo, padrinos y novios estamos sin ropa", cuenta Conde. Las invitaciones ya estaban todas enviadas y ahora están avisando uno por uno, pero en general, todos esperaban ese aplazamiento.