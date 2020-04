Más "Vagos" que nunca

¿Qué puede hacer un músico en confinamiento con las herramientas informáticas de hoy en día? Lanzar sus melodías al universo digital. Es lo que vienen haciendo los integrantes de Los Vagos. Ofrecen cada día un tema en directo, cada uno desde su casa: Román Gutiérrez desde O Grove, Zalo Nistal desde Lalín, Marcos Santomé desde A Estrada y Roberto López desde Pontevedra.

Después de anular su gira de primavera, que arrancaba en A Estrada el 21 en el Enterro do Salmón, "quedábamos por nuestro chat particular para hablar de lo que todo el mundo habla y, después de ver que muchos solistas se lanzaban a hacer conciertos on line, nosotros nos planteamos hacerlo pero como banda", expone el cantante y guitarrista Román Gutiérrez. "El problema es que las conexiones de vídeo tienen un retardo con el que es muy difícil lidiar, pero luego de algunos ensayos conseguimos acostumbrarnos y decidimos quedar todos los días para tocar y hacer un tema en directo", añade.

Comenzaron el pasado sábado, día 28, con su Amanecer, "pues nos pareció oportuno por la letra de esperanza: ...bailar desnudo al amanecer, la enfermedad tendrá que irse y no volver...". Al día siguiente apostaron por el desenfado de Sin ti, dedicado "a la última botella de licor café" y en el que introdujeron "un sitar que llamó mucho la atención en las redes". El lunes tocaron el blues La Gramola, que narra "la historia de un tipo al que, en el peor día de su vida, le pasan cosas maravillosas". Y anoche tenían previsto interpretar una canción más lánguida al modo country que "nos define muy bien": Niños viejos.

Tocan en directo a partir de las 21:00 horas a través de su cuenta oficial de Facebook y, minutos después, lo cuelgan como vídeo de la página. "Hasta ahora la acogida ha sido muy buena, pues todos han sobrepasado las 800 visitas", afirman.