"La verdad es que solo teníamos cerrado el restaurante y estábamos con el papeleo"

José Luis Penas y Filo López se casarán el 25 de julio en A Bandeira (Silleda). "En principio la mantendremos salvo que cambien radicalmente las circunstancias o no mejorase la situación", apunta Penas. "Sí que hemos valorado aplazarla, pero vamos a darle un poco de tiempo, porque por ahora aún estamos empezando el mes de abril y si empeora claro que tendremos que cambiarla". Decidieron casarse a finales del pasado año.

A ellos esta situación, en principio, no les está afectando mucho porque por ahora no tenían apenas nada organizado. "La verdad solo teníamos cerrado un tema: el restaurante y al ser una boda civil todavía estábamos preparando todo el papeleo necesario y algunos trámites que teníamos que hacer en el ayuntamiento quedaron en el aire", señala él.

La ropa también es algo que estos dos novios todavía tienen pendiente. "Yo estaba a punto de ir a probar el traje y ya no pude ir porque era un comercio en Santiago y ya cerró y ella también está a la espera porque iba a comprar la tela para el vestido, porque se lo va hacer una amiga suya que es costurera y está a la espera de poder comprarla".

Los responsables del restaurante ya se pusieron en contacto con ellos para saber si continuaban con la misma fecha. "Me llamó el propietario porque además es conocido mío y aún hablamos el fin de semana y me informó que ellos hicieron un ERTE porque tuvo muchas anulaciones, sobre todo de celebraciones, también de comuniones y bautizos. Y en principio, estamos de acuerdo en mantener esta fecha y si en un momento dado es necesario cambiarla, lo haremos". Ellos cuentan con un centenar de invitados. Penas confesó ayer que no se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que tengan que pasar meses para que pueda haber aglomeraciones de gente. "No lo valoramos desde esta perspectiva, pero si pasase esto y no podría venir todo el mundo, entonces a lo mejor también la aplazamos, pero la verdad, eso no lo pensamos". Las invitaciones todavía están por enviar.