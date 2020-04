Me quiere, no me quiere... ¿me querrá?

Son múltiples los eventos de distinta índole que están siendo aplazados debido a la crisis sanitaria. En las comarcas ya se aplazaron todos los de marzo y abril. Entre estos, bautizos y bodas. Mientras, las comuniones, que suelen empezar a celebrarse en mayo, todavía están en el aire y algunas confirmaciones ya se aplazaron, como hace días en Silleda.

Esta es una situación atípica y existe una gran incertidumbre por lo que pasará a corto plazo. Debido al estado de alarma estas ceremonias quedaron prohibidas en estos dos meses, pero ya hay otras que se decidieron anular a la espera de lo que pueda ocurrir y para evitar quedarse sin fecha a lo largo de este año. "En marzo teníamos dos bautizos, dos cumpleaños de personas de 80 y 100 años y en abril tres bodas de oro, un bautizo y una boda normal", explica Graciela Vila, directora del Pazo de Bendoiro (Lalín). En el mes de mayo tienen previsto al menos cuatro comuniones, una boda y una ordenación sacerdotal. "La gente no sabe bien lo que hacer porque están a la espera de lo que pase en abril, de si se permitirán las aglomeraciones y por ejemplo, en una comunión todavía les faltaba cosas por comprar, como los zapatos", indica Vila. Señala que hay gente que decide casarse " a puerta cerrada" y después, celebrar la ceremonia religiosa y el banquete cuando todo esto pase.

La mayoría desea aplazarla para este año y el problema es encontrar fecha en durante el mismo. Desde la tienda de fotografía Bernabé también constatan el aplazamiento de eventos en ambas comarcas. Quedaron aplazadas, sin fecha todavía, ocho bautizos, tres bodas y una quincena de sesiones. "Dos de ellas son newborn que suelen hacerse con 12 y 15 días, y así no será lo mismo, y también hay prebodas que se pospusieron", comenta Celso Seijas. "Ahora no sabemos que pasarán con las de mayo porque no hay una certeza absoluta y además, al estar todo paralizado, para la gente es imposible realizar los últimos detalles", añade y recalca que después, se solaparán todas las celebraciones que quedaron pendientes.

El sacerdote de Lalín Marcos Torres indica que en total entre marzo y abril en todas las parroquias que él lleva se aplazaron una docena de bautizos y una boda en marzo.

La agoladesa Yolanda García es una de estas afectadas que todavía no sabe que pasará con su boda, prevista para el 14 de agosto. "En principio, lo que te dicen todos es que para agosto malo será. Pero esperaremos a principios de mayo para hablar con la finca y ver que nos plantean". Cuenta que hay muchas fincas/pazos que ya llamaron a gente de junio y estaban cancelando o posponiendo las bodas, debido a que no saben qué tipos de restricciones puede haber para las personas que vengan de fuera de Galicia. "A algunos les pospusieron el día para el año y a otros les devolvieron el dinero", indica García y señala que también es necesario hablar con el resto de proveedores. "Nosotros continuamos organizando todo desde casa mediante mails, videollamadas, vamos un poco al día a día e seguimos con ilusión de poder celebrarla este año". Declara que "a día de hoy tenemos sentimientos contrapuestos, supongo como la mayoría. Por un lado, eres consciente y menos optimista, pero no tan solo por nosotros, porque al fin llevas todo un año preparándola y gracias a que soy previsora y siempre me organizo con tiempo, tenemos la mayoría de proveedores ya reservados ; sino que te preocupa lo que vendrá después. Y por otro lado, vamos a tener muchas ganas de vernos todos, abrazarnos, reír y de pasar un día maravilloso entre familia y amigos".