La moda más solidaria desfila en las comarcas

Querer es poder. Y en la lucha contra el coronavirus son muchos los que quieren poner todo lo que esté en su mano para poder vencer. A quienes batallan desde la primera línea se suman muchos ciudadanos que aportan su grano de arena desde su propio campo. En Forcarei y Silleda dos modistas se han presentado voluntarias para coser de forma altruista batas destinadas a personal del SAF, residencias de mayores y centros de salud, prendas confeccionadas con tela también donada de manera desinteresada. El enemigo es común y vencerlo necesita pelear unidos.

La crisis del coronavirus dejará huella. Algunos serán recuerdos muy dolorosos y otros servirán para valorar más esas pequeñas cosas del día a día que el confinamiento ayudó a descubrir y que nunca se pueden dar por sentadas. Habrá quien se quede también con otros buenos momentos, como esas horas de encierro obligado en las que disfrutar de la familia o las de la camaradería de balcón. A mayores, esta pandemia está dejando entre los ciudadanos una imagen de unión y solidaridad, la impronta de un frente común para luchar contra el avance del virus. Forcarei y Silleda sumaron ayer dos de estas huellas de la mano de donaciones y ofrecimientos que permitirán mejorar las condiciones de quienes cada día salen a recordar al Covid-19 que no piensan darse por vencidos.

Una fábrica de colchones del polígono cerdedense de O Sangal, Kamamou, donó ayer 500 metros de tela al Concello de Forcarei que serán utilizados par la confección de batas transpirables destinadas a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y al personal de residencia de mayores y centros de salud de Forcarei y Soutelo de Montes. La alcaldesa Forcaricense, Verónica Pichel, recogió ayer el material de manos de Ramón Romero y se lo entregó, junto con el patrón de las batas a Mari Carmen Sánchez Garea. Esta modista jubilada de Forcarei ha dado un paso al frente y se ofreció como voluntaria para coser estas necesarias prendas.

También en Silleda se darán puntadas solidarias. En este caso, Charo Limia decidió aprovechar estos días en casa para aportar su granito de arena. Ella trabajó en la costura y tiene máquina de coser y por supuesto, todas las ganas del mundo para ayudar con esta causa. "Yo no tengo Facebook y días pasados ya le había comentado a mi marido a ver si me enteraba de qué forma podría ayudar con alguna iniciativa solidaria, hasta que vi en FARO la iniciativa de Laura González para la residencia Nosa Señora das Dores", cuenta esta silledense. Ella solo precisa material para poder llevar a cabo las batas de protección. González le está haciendo llegar las telas y todo lo que recibe para que ella las pueda confeccionar. "Además, me van a enviar una pieza entera de tela y me prestarán una mesa de corte, y de esta forma, podré hacer 30 batas en menos de un día", apunta Limia. Considera que deberían ser los Concellos los que organizasen este tipo de iniciativas, porque seguramente así, más gente se enteraría y colaborando todos un poco podrían contribuir a mucho. "Además de esta residencia, podríamos enviar a otros profesionales, y ya sería maravilloso que nos enviasen material sanitario para poder hacerlas", cree. "Porque con esta vida interrumpida lo único que podemos hacer es ayudarnos los unos a los otros y más en concellos pequeños que nos conocemos todos".

Por otro lado, Verónica Pichel entregó en la jornada de ayer un segundo lote de materiales de protección e higiene en las residencias de mayores de Forcarei y Dúas Igrexas. El Concello aportó a estas instalaciones varios lotes de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas y pantallas protectoras.

Una donación

Por su parte, la empresa de Silleda, 3DNOVATECH, del forcaricense Ricardo López, donó al Concello pantallas protectoras, realizadas a través de otras donaciones de materiales en el marco de la iniciativa Ayuda3despaña El edil José de la Fuente acudió en la mañana de ayer a recoger estas pantallas. El material será destinado también a las trabajadoras del SAF y al personal de los centros de salud y residencias.

Verónica Pichel recordó y aplaudió el importante esfuerzo que realizan trabajadoras y trabajadores municipales, personas voluntarias y todo el personal sanitario y de servicios asistenciales que realizan su labor en Forcarei, toda vez que aprovechó la ocasión para agradecer las donaciones y ayuda solidaria que está aflorando desde el tejido empresarial.