La Cámara de Comercio alerta de las consecuencias en el empleo

La Cámara de Comercio de Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Arousa asegura que la paralización de actividades no esenciales "tendrá un impacto en el PIB no inferior al 10%, con un nivel de caída desconocido desde los años 30 del siglo pasado". El cese en el turismo, la hostelería, la construcción y la industria (con contadas excepciones) van a provocar caídas en los ingresos de muchas empresas, y muchas ni siquiera van a tenerlos. Por eso, varias firmas "no podrán recuperarse, por lo que el daño será irreversible". Además, como los sectores afectados son actividades extensivas en mano de obra, "el impacto en la tasa de desempleo puede ser demoledor". La entidad añade que si la situación actual se prolonga mucho más, "las consecuencias podrían incluso desbordar el marco de esta previsión, comprometiendo la continuidad de sectores enteros de la economía".