A Estrada extrema este lunes el control sobre el abuso de compras que rompe el confinamiento

La Policía Local de A Estrada extremará desde este lunes el control sobre el "abuso" de parte de la ciudadanía de los movimientos permitidos pese al actual mandato de confinamiento de los vecinos en sus domicilios para contribuir a frenar el contagio del coronavirus. Así lo indicó el jefe de la Policía Local de A Estrada, Aurelio Fernández, asegurando que los agentes municipales recibieron quejas recientemente de algún comercio de venta de alimentos que le indicaba que hay vecinos que acuden a hacer la compra varias veces al día. "Tenemos que conseguir que dejen de ir a los establecimientos si no es necesario", subrayó.

Por eso, desde este lunes la Policía Local se acercará hasta los supermercados y comercios de venta de productos considerados esenciales -como los de la alimentación- para pedirle su colaboración a la hora de detectar a las personas que "abusan" reiteradamente de la posibilidad de hacer compras, rompiendo el confinamiento para realizar la compra varias veces al día. "Hay que salir a hacer la compra con una previsión", remarcó Fernández. "Tenemos mucho tiempo para tener esa previsión, ir, comprar y no volver a salir", explicó. "El pan se puede comprar un día" y luego tenerlo en casa "congelado", sacando cada día las porciones que se vayan a consumir. "Lo que no puede ser", insistió, "es que vayan a comprar la fruta ahora, luego el pescado y después la carne. Hay que hacer una compra única. Arreglarse igual que lo hacemos el fin de semana. Tal vez las tiendas deberían cerrar a una hora y las panaderías no abrir a diario para que la gente no tenga una disculpa para salir", reflexionó. En realidad, más allá de que se pueda salir un momento para "comprar el pan o la prensa", la ciudadanía "debería estar confinada en casa", reiteró, porque "lo que hagamos a mayores" de lo que ya se estableció en el decreto de confinamiento "va en beneficio de todos".

Sería un paso más en la lucha conjunta de efectivos de emergencia y ciudadanía, capitaneada en A Estrada por el personal del centro de salud, a quien a última hora del sábado rindieron un emotivo homenaje delante de Urgencias efectivos de la Policía Local, el 061 y Emerxencias de A Estrada, tras reunirse en la Praza do Concello y recorrer parte de las calles de la villa con luces y sirenas para darle ánimos a la ciudadanía en su confinamiento y agradecerle su esfuerzo, en una bonita iniciativa que suscitó el aplauso general de los vecinos de las calles por las que pasó la comitiva. También el personal del Punto de Atención Continuada (PAC) aplaudió la labor de Policía Local, 061 y Emerxencias.