A Estrada duplicará su número de contagios cada tres días si no respeta el confinamiento

A Estrada duplicará su número de contagios cada tres días si sus vecinos no se toman en serio las medidas estipuladas por las autoridades y no respetan a rajatabla el confinamiento. Es el vaticinio que en la mañana de ayeer hizo el jefe del Servizo de Atención Primaria del centro de salud de A Estrada, Juan Sánchez Castro, cuyas previsiones al respecto han sido tan exactas desde el inicio de la oleada de positivos en A Estrada -el 11 de marzo, fecha en la que se detectó el primer caso- hasta ahora que las personas con las que compartió entonces esos vaticinios no salen de su asombro. Su previsión ha sido acertada.

No tiene dotes adivinatorias sino que, desde el inicio, aplicó fórmulas matemáticas. Simplificando mucho su teoría, si el coronavirus -diez veces más letal que la gripe normal- tiene una tasa de replicación del 3 -frente al 1,25 de una gripe normal- está claro que, o se respeta el confinamiento, o cada enfermo -aun siendo cuidadoso para evitar ser vehículo de transmisión del Covid-19- terminará contagiando a 3 personas. Y si no tiene cuidado, contagiará a 16, lo que quiere decir que en un mes -30 días- habrá contagiado a más de 400 personas.

Así las cosas, explica Sánchez, teniendo en cuenta que a última hora del viernes A Estrada sumaba ya 37 positivos y ayer hacia el mediodía se esperaban superar los 40, al final de este fin de semana en A Estrada habrá ya 60 positivos confirmados; mañana al final del día, 80; el jueves, en torno a 160; y el domingo, 300.

"Ojalá me equivoque", desea el jefe del Servizo de Atención Primaria, que ayer -pese a ser fin de semana- seguía en contacto con el alcalde José López Campos. Así lo hacen a diario. Centro de salud y concello se han aliado para plantarle cara al Covid-19, como se demostró en su decisión conjunta de emplazar una carpa específica ante el ambulatorio para demandar unos tests rápidos por los que aun esperan para incrementar la detección precoz del coronavirus en A Estrada, evitando que los estradenses tengan que desplazarse a Santiago.

Cuatro cuidadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de A Estrada y Cuntis los esperan -tras haber atendido a una anciana contagiada- y los demás usuarios a los que cuidaban y sus familias se han sumado al aislamiento y al seguimiento controlado que desde el centro de salud de A Estrada se realiza a quienes han estado en contacto con algún contagiado.

Quienes ya se han sometido a esas pruebas son el personal médico, sanitario y administrativo de Forcarei que estuvo en contacto con una compañera contagiada. Asintomáticos, ayer les tomaron las muestras desde el coche en la línea habilitada a tal efecto en Pontevedra. Los resultados estarán listos en 72 horas. Si son negativos podrán, como desean, reincorporarse a su puesto de trabajo para atender a la ciudadanía forcaricense.

En cuanto a la de A Estrada, el jefe de Servizo de Atención Primaria se muestra convencido de que tal vez en el municipio no hubo muertos por coronavirus ni hay nadie en la UCI por esa causa por la detección precoz. Esta es clave y el aislamiento -incluso de su propia familia- de quien pueda estar contagiado para frenar el avance del Covid-19. "Debería estar todo cerrado, salvo nosotros, la prensa y servicios esenciales", subraya.La gráfica que ilustra esta página con una tasa porcentual por habitante ha sido elaborada por Sánchez. Compara la situación en A Estrada con la de Galicia de acuerdo con los datos del Ministerio. Evidencia que desde los días 23 y 24 los casos de coronavirus se han disparado en A Estrada. También en Galicia aunque menos. Pero Sánchez lo atribuye a que en el municipio se ha hecho una búsqueda activa de posibles contagiados y que los datos del propio ministerio pueden estar algo desfasados. A ello atribuye que se hayan detectado más casos.

En realidad, estima, la línea es muy similar a la del resto de Galicia -según los datos estatales- aunque "puede que vayamos un día o dos por delante", explica, precisamente por mostrar datos en tiempo real y a detección precoz. Y esta es clave para "aplanar la curva". La línea de tendencia -la punteada- es bastante similar a la gallega, hace notar. Y aunque el ritmo de casos detectados sea mayor en A Estrada, confía en que la ciudadanía se conciencie y haga posible que el ritmo de contagios "empiece a bajar también antes". Los datos dependerán del grado de cumplimiento del confinamiento y del aislamiento de los casos detectados.