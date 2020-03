Crespo plantea un censo confidencial de casos para optimizar recursos y prevenir contagios

El alcalde de Lalín, José Crespo, plantea a los vecinos contagiados por coronavirus que lo comuniquen al Concello pues la administración local no dispone de datos reales sobre la incidencia de esta pandemia y considera que así se podrían no solo prevenir que la infección se extienda sino también optimizar recursos. Todavía convaleciente en su casa de Filgueira después de, junto a su mujer, haber contraído esta patología, el alcalde explica que este registro sería totalmente confidencial y solamente tendría acceso al mismo el departamento de Servicios Sociales.

Señala que la gran mayoría de los ciudadanos está mostrando una actitud ejemplar en el cumplimiento de la orden de confinamiento, aunque el Concello tiene las manos atadas a la hora de establecer más medidas preventivas. "Algunos pueden pensar que por tener esta enfermedad la gente los puede tratar como un apestado, pero esto lo pilla cualquiera y no pasa nada", dijo. Con este registro anónimo en la mano, las personas contagiadas podrían ser asistidas por Emerxencias o Policía Local a la hora de precisar alimentos o otros productos de primera necesidad, que llegarían a sus casas. Otro ejemplo, indicó, es que si en un edificio hay un positivo que lo mantiene oculto, a lo mejor sus vecinos no extreman todavía más las medidas de protección.

"No sabemos los casos que hay; ahora mismo hablamos de cuatro o cinco, pero hay expertos que dicen que los datos reales en España o Galicia deberían cuatro veces más". Aunque entiende que la Ley de Protección de Datos debe imperar, le parece ridículo mantenerla en un estado de alarma como el que existe en todo el Estado.

Por otro lado, el primer edil insistió en que pese a que la mayoría de los ciudadanos acata las normas, siempre hay algunos que se lo salta, poniéndose en riesgo a ellos mismos y al conjunto de la población. Por eso habló con Guardia Civil y Policía Local para un "endurecimiento de las medidas. Ayer mismo los agentes municipales sancionaron a un varón por pasar sin motivo en la calle Principal.

Sobre la posible instalación de una carpa delante del centro de salud para la realización de test rápidos, apuntó que la decisión depende del Sergas y que ya está preparado el suministro de esta infraestructura para el caso de que la autorización llegase.

Desinfección del rural

El Concello mantendrá medidas preventivas como la desinfección periódicas de espacios públicos o contenedores del núcleo urbano, tareas que se acometerán una vez cada siete días. A partir de la próxima semana se llevarán a cabo trabajos idénticos en el rural, aun pese a la complejidad que tiene un territorio como Lalín con más de 300 aldeas. También serán desinfectados los 1.500 colectores de basura dispersos en medio millar de núcleos habitados.

Medidas económicas

El alcalde aprovechó su comparecencia ante los medios por videoconferencia para concretar más si cabe algunas medidas que se impulsarán para tratar de minimizar el impacto que esta crisis sanitaria tendrá en el tejido productivo local. No obstante, Crespo Iglesias entiende que es precisa la implicación de administraciones superiores y, sobre todo, que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se erija en un órgano coordinador "porque todos los concellos tenemos problemas semejantes".

También cree que esta entidad y la que existe a nivel estatal serían clave para hacer fuerza ante el Gobierno central para que dejase sin efecto normas que atenazan la autonomía de los ayuntamientos para establecer medidas que conlleven habilitar recursos propios. En esta línea, celebró que la Diputación provincial permita ya movilizar dinero del Plan Concellos para situaciones de emergencia por esta pandemia, pero espera por un plan concreto para entidades locales de más de 20.000 habitantes como existe para las que están por debajo de estas cifras de población.

El primer paquete de medidas, que ayer iba a ser trasladado a la oposición, incluye la bonificación del 100% de un trimestre de la basura a las empresas cerradas en el estado de alarma. No obstante, los técnicos municipales todavía le están buscando un encaje legal. En este mismo período no se cobrarían las tasas de terrazas y tampoco a los puestos mientras no se recuperen las ferias -el mercado sabatino sigue suspendido al menos hasta el día 31- y tampoco se pasará al cobro el uso del multiusos, piscina o el plan de conciliación. Los usuarios de servicios que funcionan con normalidad, como el SAF, deberán hacer frente a los pagos. Sí recordó que la suspensión temporal del pago de tributos del Oral no implica que se anulen, sino que simplemente lo que se acordó fue un aplazamiento, es decir, los recibos llegarán más tarde. El consistorio volverá a la normalidad de manera gradual pasado este período, si bien parte del personal trabaja desde sus casas.