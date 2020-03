César Romero: "Ya tenemos entre 15 y 26 actuaciones canceladas"

Cinema es una de las principales formaciones de la verbena gallega y está formada por 21 personas. Tiene su base de operaciones en una nave del polígono industrial de Toedo, en A Estrada.

-¿Cómo llevan estos días?

-Como todos no podemos salir de casa y lo bueno es que teníamos mucho trabajo adelantado a lo que ensayos se refiere, tanto de repertorio como de espectáculo. Entonces es como si nos hubiéramos preparando para la ocasión, sin quererlo, porque tocamos todo el año y ya empezamos la temporada a principios de diciembre. Y llevamos en casa desde el día 13 aunque todavía no había el estado de alarma. Lo que pasa es que no podemos hacer ningún ensayo desde casa porque ninguna de las plataformas de videoconferencia nos dejan porque tienen algún tipo de retardo.

-¿Cuántas cancelaciones o aplazamientos de actuaciones ya suman?

-Si contamos también lo que es ya abril tenemos entre 15 y 26 días.

-¿Considera que para volver a disfrutar de una verbena tendremos que esperar más tiempo que el que nos permitan salir de casa?

-Puede ser que se tarde un poquito más porque al final las orquestas arrastramos a mucha gente y se aglomera bastante. A lo mejor vamos a tener que hacer dos fiestas en una (risas) para que pueda ir el pueblo entero o repartir entradas como si fuese esto un cine y viéndolo un poco con humor. Tendrá que haber la manera como si fuese el primer pase de la película y el segundo

-¿Cómo ve el tema laboral?

-Se sufre porque en nuestro caso cuanto más tardemos en recuperar el trabajo será peor para afrontar esto. La parte positiva de nuestro sector es que vive prácticamente del verano y entonces vamos a rezar y pedir a la gente para que se quede en casa para que esto se solucione antes. Y como en Galicia somos tan festeiros cuando esto esté en normalidad al 100% va a ser una locura por las ganas que habrá de disfrutar de las fiestas. Nuestra gira este año se llama El Poder de la Actitud y animo a que la actitud de la gente sea positiva ante esto y que en casa traten de entretenerse, que vean vídeos de Cinema o de lo que les guste, que toquen un instrumento y que aprovechen para estar muy en contacto con sus familiares. Hay que ver la parte positiva.