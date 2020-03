José Crespo se recupera de un contagio y mantiene la actividad desde su domicilio

El alcalde de Lalín, José Crespo, anunciaba ayer por la tarde a través de las redes sociales que había dado positivo en las pruebas del coronavirus. Junto a su esposa, Maribel Calviño, se sometió a los test el martes y ayer por la mañana le llegaron los resultados. Ambos se encuentran en su domicilio de Filgueira en buen estado de salud y el mandatario mantiene los compromisos propios de su cargo vía telefónica o por vídeo conferencia con su equipo de gobierno y personal del departamento de comunicación.

En el vídeo difundido en su perfil de Facebook, pidió a los ciudadanos que diesen positivo por Covid-19 o los que tuviesen dudas por presentar algún tipo de síntomas, que siguiesen las recomendaciones y protocolos sanitarios. "Sigo trabajando desde casa para intentar, paliar en la medida de lo posible, todos los problemas ocasionados por esta pandemia, que, como imaginareis, no son pocos", comentó. Según su propio testimonio, comenzó a sentirse mal después de la reunión de coordinación con las agrupaciones de Policía Local, Protección Civil y Emerxencias, hace casi 15 días, en la plaza interior del consistorio.

El alcalde se despertó el domingo día 15 con algo de fiebre y desde entonces junto a su pareja se encerró en casa y no volvió a abandonar su residencia de Filgueira, excepto para acudir al hospital a someterse a las pruebas diagnósticas. A su entorno más cercano indicó que, transcurridos 12 días desde que los dos no volvieron a tener contacto con compañeros de trabajo o parientes, lo razonable es que si contagiasen a alguien ya debería haber presentado síntomas, algo que, afortunadamente no acontece. Así lo corroboraba ayer la concejala de Sanidade, Eva Montoto, que actualmente no presenta ninguno de los episodios identificados en esta enfermedad. La edil de O Corpiño y sus compañeros Paz Pérez y José Cuñarro forman parte del grupo del ejecutivo municipal que está coordinando en mayor medida el gabinete de coordinación que establece las medidas para tratar de frenar la extensión de esta pandemia dentro del término municipal. "Noté que, además de algo de fiebre, perdía el sentido del olfato y después de llamar a un médico me dijo que podía haberme contagiado", comentó ayer a esta Redacción, al tiempo que recibía una llamada del hospital para controlar su evolución. En todo caso subrayó que su estado de salud es bueno. "Ya me lo daba el cuerpo al ver algunos síntomas, dijo, un par de horas antes de despachar desde casa por videoconferencia con sus ediles Paz Pérez, Eva Montoto, José Cuñarro y Raquel Lorenzo.

Mensajes de ánimo

La noticia del positivo del alcalde corrió como la pólvora desde que, en torno a las 15.30 horas de ayer, lo hiciese público. A su perfil de Facebook llegaron centenares de mensajes de ánimo de amigos y vecinos en los que le deseaban una pronta recuperación. Nada más conocer la noticia, el alcalde recibió la llamada de compañeros de corporación. El coordinador de Compromiso y exregidor, Rafael Cuíña, le deseó "una pronta recuperación" a la pareja. "Por esto vamos a pasar casi todos y en este barco vamos todos juntos", dijo. La secretaria xeral del PSOE, Alba Forno, y su portavoz municipal, Román Santalla, le transmitieron su esperanza de una rápida de recuperación, agradecieron su amabilidad y le indicaron que los socialistas están a su disposición "y de todos los vecinos en este situación de emergencia sanitaria". "Mucha fuerza a Crespo y a Maribel, hablé con él y me alegra saber que está bien", indicaba en redes sociales el portavoz del BNG, Francisco Vilariño. Mientras, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares escribió: "Le deseo al alcalde de mi pueblo y a su familia una pronta recuperación, también a cualquier persona que esté sufriendo, por muy anónima que sea; no hay nadie inmune".