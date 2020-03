Crespo anuncia medidas para suavizar la presión fiscal "ante una situación dramática"

El alcalde de Lalín, José Crespo, avanzó ayer una serie de medidas para suavizar la presión fiscal a los contribuyentes. Las líneas de actuación están siendo analizadas por los técnicos municipales y serán trasladadas a los grupos de la oposición con el objetivo de determinar el encaje que pueden tener desde el punto de vista legal. Así, se plantea la devolución, aplazamiento o fraccionamiento en el abono de tasas y tributos, dependiendo de las distintas casuísticas que puedan surgir. Además, recordó que el ORAL ya suspendió el cobro de tasas e impuestos, medida que extendió a todos los concellos de la provincia.

"Lo ideal es que el paquete de medidas económicas salga por consenso", dijo, y supeditó estas iniciativas a la vuelta a la normalidad del funcionamiento del concello. Habrá que ver si la aprobación de las propuestas se puede hacer vía telemática, pues también está suspendida la celebración de sesiones de órganos colegiados. Crespo entiende que en los servicios que no se prestan "hay que devolver el dinero", dijo, en alusión a Lalín Arena, el conservatorio o la ocupación de la vía por terrazas. Lo que surge ahora es buscar el mecanismo legal para materializarlo, ya que es precisa una aprobación en pleno. En una entrevista en una emisora local echó en falta un paso al frente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), marcando líneas de actuación semejantes para cada ayuntamiento porque todos padecen los mismos problemas.

| Comercio. No nos engañemos, el mazazo que va a haber en España y en Galicia no va a ser pequeño; el que diga lo contrario miente", destacó, antes de concretar una negociación con la patronal dezana o con los representantes del comercio para articular una serie de medidas para el sector. En este sentido pidió la cooperación de administraciones superiores y la coordinación entre Estado, Xunta y Diputación. Y también recordó que los concellos están atenazados por las restrictivas normas estatales que les condicionan seriamente el gasto de dinero público.

"Nos quedan épocas duras, pero ahora lo primero que hay que hacer es parar la enfermedad", dijo, y definió de "dramática" la situación actual. Apuntó que en el municipio "hay cuatro o cinco casos" de contagiados por el Covid-19 y mostró su disposición a habilitar una carpa para la realización de los test rápidos. Así se lo trasladó a Eloína Núñez (gerente del Hospital Clínico de Santiago) y ahora es la consellería la que debe valorar el ofrecimiento. Con todo puso el acento en el gran trabajo que están haciendo los profesionales del centro de salud, con su coordinadora, Carmen Riádigos, a la cabeza y recordó que ya se están haciendo los tratamientos de Sintrom a los pacientes dentro de sus vehículos.

| Basura. El Concello emitió ayer un bando sobre la recogida de residuos para personas afectadas por coronavirus. El alcalde cuestiona que en pleno estado de alarma los ayuntamientos no puedan saber quiénes son los vecinos infectados por una Ley de Protección de Datos (LPD), que defiende, pero apuesta por dejarla sin efecto ante una situación de excepcionalidad como la que estamos pasando. Porque, subraya, así se podría actuar con más eficacia, por ejemplo, en el tratamiento de residuos y evitar contagios en por el depósito de desperdicios. En el bando se informa a los vecinos sobre cuestiones preventivas como que usen, además de material de protección personal, las palancas de los colectores o que no dejen voluminosos fuera de los recipientes. Los que hagan caso omiso se enfrentarán a "sanciones importantes". Pese a que se había planteado la contratación de una empresa para la realización de trabajos específicos, con instalación de contenedores delante de los hogares de los vecinos contagiados, la normativa lo impide. "Como no tenemos forma de saber las personas que dan positivo, en el bando explicamos que en estos casos deben cumplir las normas a rajatabla. También pedimos al resto de los vecinos que extremen las precauciones y que cumplan con el confinamiento en estos siete o diez días que vienen". Aprovechó para destacar la labor que está realizando la empresa concesionaria de la basura, Lalín Sostible, "porque no tenían que hacer tantas cosas como les pedimos por lo que le estamos agradecidos".

El primer edil también apuntó otras medidas preventivas como hacer la compra para varios días o que los dueños de mascotas las paseen cerca de sus domicilios y por tiempo reducido. Otra referencia fue para las familias que deben pasar por el trance de perder a un ser querido. Las empresas gestoras de los tanatorios están desinfectando las instalaciones. En lo que respecta a las actuaciones en espacios públicos, los trabajos de desinfección se están llevando a cabo cada dos días en los puntos más transitados y diariamente en las inmediaciones de las dos residencias de mayores de la localidad.

Más problemas existen para extender estas tareas a un rural que cuenta con más de 300 aldeas. "A ver cómo los damos hecho, pero la idea es también desinfectar el rural todo, no solo los contenedores; lo estamos preparando y, en cuanto lo tengamos preparado, ya lo haremos público".

| Material. Al ayuntamiento llegó en el día de ayer distinto material de protección aportado por la Xunta; en concreto, guantes y mascarillas. Cabe recordar que antes de la declaración del estado de alarma ya se habían adquirido equipos para Protección Civil o Policía Local. Crespo espera que la Fegamp que haga un esfuerzo de coordinar a los ayuntamientos lo mejor posible ante las dudas sobre la aplicación o no de ciertos procedimiento normativos, quizá presionando al Estado para la modificación de algunas normas "que nos permitan a los concellos hacer las cosas mucho más rápidamente".

Por último, el mandatario agradeció la "buena disposición" de los tres portavoces de los grupos de la oposición y la labor que están realizando los concejales Paz Pérez, José Cuñarro y Eva Montoto como representantes del gabinete de crisis. Estas palabras las hizo extensivas al resto de los miembros de su ejecutivo y al personal del gabinete de comunicación.