La Xunta limita a 500 metros los desplazamientos a cultivos y viñas

La Consellería de Medio Rural publicó ayer en el DOG una orden con medidas obligatorias vinculadas al Covid-19. Los agricultores y viticultores profesionales pueden atender sus terrenos, los primeros con la inscripción de la finca en el Reaga, y los viticultores, con el carné de aplicador/manipulador de productor fitosanitarios con la tarjeta de registrado en su consejo regulador de la DO. Las personas con cultivos para autoconsumo, sin embargo, no pueden hacer desplazamientos a fincas que estén a más de 500 metros. No podrá haber más de dos personas en la parcela.

Pueden seguir abiertos los negocios que venden productos vegetales para plantación y están prohibidos hasta el día 31 los mercados tradicionales de venta directa de productos del agro.