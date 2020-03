El positivo por coronavirus de la pediatra de Forcarei y Tenorio confina a sus compañeros

El positivo en coronavirus de la pediatra que comparten los centros de salud de Forcarei y Tenorio ha motivado el confinamiento en sus domicilios de los compañeros que coincidieron trabajando con ella en ambos centros y que ahora aguardan a que les practiquen los oportunos tests para comprobar si también ellos –que a priori se encuentran asintomáticos– han resultado infectados. No obstante, en este tipo de casos, el test no se realiza hasta el séptimo día del contacto y de ahí que, a priori, las pruebas no le vayan a ser practicadas hasta el viernes, cuando se cumple esa semana de su último contacto con la pediatra.

Por eso, en los dos consultorios mencionados de los municipios de Forcarei y Cerdedo-Cotobade se incorporaron hoy nuevos trabajadores enviados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En el de Forcarei, de hecho, solo trabajó una de las dos enfermeras habituales, que no había trabajado hasta este lunes y que, por tanto, no coincidió con la pediatra infectada por Covid-19.

A los demás integrantes de la plantilla del consultorio forcaricense –dos médicos, una enfermera, una matrona y una administrativa– la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia les informó a última hora de la mañana del martes del positivo en coronavirus de su compañera pediatra. Estos trabajadores pidieron que se les practicasen ya los tests para descartar que estuvieran contagiados y poder seguir prestando servicio a sus pacientes en el consultorio forcaricense. Pero el protocolo en materia de coronavirus les obligará a esperar hasta el viernes -fecha en que se cumplen los 7 días de plazo de su último contacto- para descartar que pudiese producirse un falso positivo. Permanecen confinados en sus domicilios y, en principio, asintomáticos.

De ahí que en el consultorio forcaricense hubiese hoy tres nuevos trabajadores: un administrativo, un médico y una enfermera, que vinieron a sumarse a la enfermera incorporada el lunes que no habria coincidido con la pediatra. Quedaron en suspenso los servicios de matrona y pediatría por falta de sustitutos disponibles.

También en Tenorio hubo personal nuevo para atender el consultorio –un médico, un enfermero y un administrativo– al estar también confinados los que estuvieron en contacto con la pediatra, que ha estado aislada desde que supo el domingo que había resultado contagiada, al darle positivas las pruebas realizadas. Hasta el viernes había trabajado con normalidad pero el fin de semana se sintió muy mal, presentando mucha fiebre, dolor de cabeza y también muscular, lo que la habría llevado a practicarse el test por coronavirus. Posteriormente habría evolucionado favorablemente.

Por su parte, el PSOE de Cerdedo-Cotobade expresó hoy su preocupación por la ausencia de la pediatra debido a su baja médica. Y pidió que el alcalde Jorge Cubela reclame del Sergas su inmediata sustitución. Señala la portavoz socialista, Lina Garrido, que dada la pandemia no resulta prudente que los niños tengan que ir al Hospital Provincial de Pontevedra o ser atendidos por médicos de Atención Primaria de sus respectivso centros. Aboga por evitarlo para que no se produzcan "posibles contagios?.