Nicolás susena presas "Cualquier situación dura en la vida es el termómetro de cómo se encuentra nuestra fe"

El Centro de Orientación Familiar Diocesano de Lugo ha puesto en marcha un servicio de videollamada durante la cuarentena. "Combatir la ansiedad, la desesperanza, acompañar en el dolor o en la soledad, y generar un espacio de escucha es ahora clave para quienes viven en nuestra diócesis", indica el lalinense Nicolás Susena Presas, orientador familiar diocesano. Para facilitar la atención es necesario pedir cita previa llamando al 673 223 393 o enviando un correo a info@cofdiocesano.org, y todas las consultas se realizarán por Skype o también por teléfono.

- ¿Por qué han elegido este momento para iniciar el servicio de atención por Skype?

-Con esta iniciativa vamos a empezar ahora por es cierto que estos días hemos estado atendiendo a alguna persona, sobre todo más bien a través del teléfono. Ya lo habíamos hablado la semana pasada pero no veíamos todavía la forma, ni tampoco sabíamos muy bien cómo configurar este servicio y adaptarlo a esta nueva situación. Al final, hemos decidido en primer lugar que sea totalmente gratuito, que eso siempre es beneficioso para la gente a la hora de encontrar a alguien con quien puedes hablar, y también que sea a través de Skype o llamada telefónica porque no a todo el mundo le resulta fácil. Manteniendo siempre la confidencialidad de la persona, que para nosotros es siempre algo fundamental.

- ¿Qué es lo que normalmente solicita la gente en el COF?

-Lo que más recibimos en nuestro servicio son consultas relativas a las relaciones familiares, sobre todo en alguna dificultad en la relación entre padres e hijos. Luego, también, los problemas intramatrimoniales y por último la violencia. Últimamente hemos tenido muchos casos de violencia porque al final se ha ido sumado un poco todo. La sociedad actual se ve reflejada en nuestro trabajo, como no podía ser de otra forma, claro.

- ¿Qué consejo le daría a alguien para afrontar esta cuarentena?

-Yo creo que lo primero es tener paciencia, que no es poca cosa, y esperanza. Parece que el confinamiento se está prolongando poco a poco en el tiempo, aunque nos lo van diciendo de una manera diseminada para que no nos cause un impacto tan brutal. También pienso que es muy importante que valoremos y revitalicemos los puntos más positivos en nuestra casa. Convivimos con gente 24 horas al día, a la que queremos mucho pero con las que también tenemos nuestras diferencias. Hay que valorar lo positivo y superar las cosas más pequeñas del día a día. Creo que también es un tiempo para el diálogo, incluso compartir lo que uno vive. Hace poco se murió una religiosa en el hospital y para mí fue algo impactante. Luego necesitaba comentarlo con quienes vivo. Como cristianos también debería de ser un tiempo de oración unidos. No nos podemos sentir solos en este momento, aunque estemos encerrados en casa. Hay muchos medios y muchas formas de poder acercarnos a los demás y, también, de poder seguir viviendo la fe.

- ¿Cree que este tipo de experiencias pone a prueba esa fe?

-Yo creo que, además de ponerla a prueba, sobre todo la hace crecer. Cualquier situación dura en nuestra vida es el termómetro de cómo se encuentra nuestra fe cristiana. Cuando vienen los momentos duros es cuando confiamos en Dios y ahí es donde nos ponemos a prueba. Este tiempo también es un termómetro muy bueno para ver cómo está nuestro corazón y nuestra relación con Dios.

- ¿Saldremos reforzados de una situación tan preocupante?

-Soy algo escéptico al respecto. Creo que en este momento hay mucha gente que se está cuestionando cómo es su modo de vivir. Evidentemente, la sociedad cambia a partir de que nosotros cambiemos, pero yo no tengo tan claro que luego haya un cambio general si no empezamos por nosotros. Todo cambiará en la medida en que también nosotros queramos cambiar.