"Creo que sería más positivo que nos dijesen que esto va a durar dos meses que irlo soltando poco a poco"

-¿Cómo afrontar un confinamiento que ahora acaba de ampliarse?

-El problema es que no tenemos herramientas como para afrontar esta situación. Luego otra cosa es que nos adaptemos. Hay un peligro fuera que es el contagio pero confío en la adaptabilidad de la especie. Ante una situación como esta buscaremos mecanismos que en el día a día nos estructuren. Creo que es importante seguir manteniendo una rutina diaria, de sueño, de actividad física, de alimentación? porque sino sí que se hace insostenible. Si nos dijeran que hay que asumir que esto no van a ser dos semanas, van a ser dos meses, pues creo que hasta sería más positivo que fuesen soltando esto tan poco a poco. Creo que no ayuda. Ayudaría más que dijesen pues son dos meses, tres meses, si después es menos mucho mejor, que te vayan diciendo cada 15 días, pues aumentan las medidas restrictivas. Pienso que deberían decir, pues por el ejemplo de China vemos que mínimo dos meses, y que explicaran por qué. No creo que ayude que nos den la información parcial, a cuentagotas. En una situación de crisis tan grande es mejor basarse en la situación de lo que se ha visto que funciona y decir pues esto es lo que hay y, a partir de ahí, ofrecer alternativas de cómo pasar esos dos meses. Y a la gente que está agobiada en lo laboral, qué medidas se van a llevar a cabo a nivel laboral y social porque, claro, genera mucha inestabilidad emocional saber que cuando acabe esto no vas a tener trabajo.

-¿Cuáles piensa que van a ser las secuelas?

-Yo creo que va a aumentar el número de trastornos de ansiedad, de trastornos ansioso-depresivos, trastornos de adaptación. Se van a disparar las primeras consultas por este tema, ya pasó en la crisis de 2008, que hubo una oleada de malestar social. Todo esto va a tener consecuencias en la salud mental de la población y vamos a tener que estar preparados.

-Habrá un antes y un después.

-Sí. Y, como antes y como después, tenemos que intentar en este período de encierro ver aquellas fortalezas internas que tenemos a nivel individual y colectivo porque luego se han visto muestras de solidaridad, de acompañamiento desde los balcones, por ejemplo. Creo que es una oportunidad para replantearnos si queremos volver a la situación previa a la pandemia o avanzar como sociedad. Es una buena oportunidad de hacer autocrítica y repensarnos como sociedad y como individuos.