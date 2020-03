Blindaje "made in Trasdeza"

Desde las 14.40 horas del pasado sábado la red social Facebook cuenta con una comunidad muy especial. La firma trasdezana 3D NovaTech, en colaboración con la empresa de gestión de costes Dhais, han puesto en marcha la iniciativa Ayuda3despaña, con la finalidad de agrupar y compartir modelos 3D que permitan construir equipos de protección individual (EPI) sin ánimo de lucro para proveer a aquellos colectivos que hacen frente a la actual amenaza del Covid-19. Desde entonces, y a un ritmo de ocho piezas por hora, no dejan de suministrar los distintos pedidos efectuados.

Ricardo López y Antonio Rodrigues, de 3D NovaTech, y Felipe Otero y José Manuel Pereiro, de Dhais, llevan desde el sábado trabajando a destajo para poder hacer frente a los pedidos efectuados tras dar a conocer su perfil de Facebook Ayuda3despaña. El propio López explicaba ayer que la idea surgida entre todos ellos "es una iniciativa que se nos ocurrió por la necesidad que hay ahora mismo de este tipo de material para los profesionales sanitarios y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todos ellos lo demandan y no tienen material ninguno". El socio de la firma promotora recalca el carácter filantrópico de la propuesta debido a la excepcionalidad del momento que estamos viviendo en pleno ataque del coronavirus.

Lo cierto es que la respuesta fue inmediata por parte de los más necesitados de equipos de protección individual (EPI). "Una vez que se corrió la voz empezamos a tener pedidos. La demanda actual corresponde a unas 20 pantallas protectoras para el Hospital de Conxo, seis para el centro de salud de Silleda, siete para la Policía Local de Silleda, entre 20 y 25 para el servicio de Medicina Interna de Conxo también, y otras 20 para el Hospital do Barbanza. De momento, los pedidos se hacen por cuenta del solicitante. Nosotros simplemente atendemos a quien nos lo pide y no sabemos si es por conducto oficial o no. Incluso nos llaman desde empresas de la zona que trabajan de cara al público", explica este emprendedor.

Por lo que respecta al material con el que se trabaja en la empresa silledense especializada en 3D, Ricardo López explica que "las pantallas de protección están hechas de PVC, lo que es la sujeción a la cabeza, y en acetato la pantalla propiamente dicha". El empresario también indica que "estamos haciendo en torno a ocho pantallas por hora. Viene siendo el tiempo habitual porque el problema que tenemos en estos momentos es el poder encontrar los materiales. Los filamentos para las máquinas los tenemos nosotros y acetato y demás nos lo dona gente de Silleda". En este sentido, cabe subrayar que para que la iniciativa "Ayuda3despaña" es necesario proveer a sus promotores de filamento para la impresión en 3D, láminas de acetato de 180 micras o más de grosor y, también, elásticos. Sus creadores insisten en que "pedimos que se comparta nuestra publicación y que todo aquel que disponga de una impresora 3D o modelos 3D de equipos de protección los comparta en la página para que aquellos que puedan colaborar en cada una de nuestras comunidades puede fabricar y entregar estos equipos a quien los necesite. Eso sí, siempre siguiendo los protocolos y parámetros indicados por el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad".

Entrega

La premura con la que se inició esta aventura solidaria ha hecho que sus inventores carezcan de distribución, por lo que son los propios solicitantes los que se acercan hasta la localidad de Silleda para recoger sus pedidos, tal y como señala López: "De momento, como son los primeros pedidos que estamos recibiendo, no tenemos todavía un sistema de distribución propio para repartir las pantallas entre los que nos las piden. Están viniendo a por ellas aquí en la Carballeira do Chousiño número 10 porque es la única forma de hacerlo".

Ricardo López también quiso hacer una mención muy especial a todos los que desde que el pasado sábado les están ayudando a conseguir su objetivo. En este sentido, subraya su agradecimiento "a la gente que colabora con nosotros como es el caso del Concello de Silleda, que nos presta una importante ayuda en la coordinación de provisión de material, y las aportaciones de comerciantes y particulares como Ferretería Valiño, Ferretería Bandeira, Mercería Sonia, Pablo Pena, Jaime Otero, Librería Pily o Librería Conto Contiño, a los que cada día se siguen sumando más". La única y principal preocupación de López y sus compañeros de iniciativa altruista es no quedarse sin el material necesario para poder hacer realidad la misión de que nadie se quede sin pantalla de protección individual para combatir con eficacia a la epidemia del Covid-19.