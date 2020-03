"Yo siempre he tenido claro que vivir en el rural era importantísimo para mi, pero ahora con más motivo, sobre todo a su gente, que nos echa un cable enorme para que la cadena alimentaria no pare", proclama Ariadna Fernández. "La vida no cambia mucho en la aldea, y menos si tienes animales", insiste esta veterinaria, que trabaja guardando las distancias. Sus padres, que siguen con sus tareas en un sector primario "más crucial que nunca", no han salido y tampoco sus abuelos. Ella y su hermana, que también trabaja fuera, se quedan en sus pisos de Lalín para evitar contactos, sobre todo con los mayores. "Ni siquiera dejamos a mi abuela que coja las cartas del cartero, porque no entiende muy bien donde está el peligro". De la compra se encarga su tía, jubilada, con la que conviven en Os Porcallos.