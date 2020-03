"Nos gusta mucho cocinar, y más comer, así que aprovechamos"

"A mi madre y a mi nos gusta mucho cocinar, y mucho más comer, así que aprovechamos el tiempo que antes no teníamos para eso", declara Olaia Salgueiro Cuíña, que recibió la prolongación del confinamiento con humor: "Dos semanas más para bajar todo lo que he comido esta primera". Vino de Ourense, donde estudia, "con una sensación muy rara". Su padre y su hermano Brais salen a diario a trabajar y su madre "tiene una rutina de sacar los perros, ocuparse de los abuelos, la compra y el periódico, pues después también hace pasatiempos". A diferencia de su hermana, que "no sale mucho de la habitación", a Olaia le gusta salir a la ventana a aplaudir, hacer caceroladas, interactuar con los vecinos o poner música. Cuando tienen a su sobrino, Brais, se animan con la pandereta y los bailes.