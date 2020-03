Trabajadores que mantienen el latido de las comarcas

El estado de alarma por la pandemia del coronavirus ha debilitado el pulso de Deza y Tabeirós-Montes, pero ni mucho menos lo ha apagado. Panaderos, tenderos, carniceros, camioneros, taxistas, operarios de limpieza, farmacéuticos, etc., sin olvidar, por supuesto, a los trabajadores sanitarios y de los distintos servicios de emergencia y seguridad ciudadana mantienen vivo el latido socioeconómico de las comarcas. El obligado confinamiento domiciliario ha vaciado calles, carreteras y caminos, pero no aquellos negocios que se encargan de garantizar el abastecimiento a la población o de la prestación de los servicios básicos.

Ramón Rodríguez Lareu es uno de los 19 bomberos que trabajan en el Parque Intercomarcal de Silleda. En los últimos turnos las incidencias son mínimas, al no haber desplazamientos de tráfico. "En lo que va de mes tuvimos que cortar un pino y actuar en una quema", enumera. La rutina transcurre desinfectando instalaciones y camiones. No pueden usar el gimnasio durante el estado de alarma, para evitar contagios entre compañeros, y a la hora de comer los tres de cada turno deben guardar las distancias. Muestra sus dudas respecto a la prohibición de no poder compartir vehículo dos personas, ya que normalmente en cada servicio actúan los tres efectivos.

Lucía Torrado,de Emerxencias A Estrada, vive esta pandemia desde la primera línea. Como "todo es desconocido", una labor importante se centra en generar documentación y protocolos para organizar la forma de actuar. La última incorporación al equipo será un generador de ozono para ayudar en la desinfección, tras habilitar un espacio junto a la base. "El problema no son los sintomáticos, son ya los asintomáticos", indica. Realizan todos los traslados con mascarilla quirúrgica, gafas antisalpicaduras y tomando la temperatura al paciente, medidas que refuerzan si es un sospechoso de coronavirus. El número de avisos cayó sensiblemente los primeros días del confinamiento, llegando a estar tres días sin traslados. Ahora se va recuperando la normalidad, pero la gran mayoría precisa asistencia hospitalaria.

En Cáritas de A Estrada la atención a familias necesitadas no se ha detenido. "Los usuarios están viniendo con moderación, de forma aislada, y para los mayores nos desplazamos nototros", explican José Manuel Vázquez y Lourdes Tejedor. Entre las 10.30 y las 14.30 se realiza el reparto de alimentos, de lunes a viernes y a pie de calle. Carecen de medidas como mascarillas pero afrontan la crisis sin miedo: "Si va a venir, vendrá igual aunque intentes escapar".

"Estoy tranquila. La mayoría está respetando las medidas de seguridad", explica Eva Ríos, desde Servicios Sociales de A Estrada, que realiza la mayoría de la atención vía telefónica. Atiende las dudas de los ciudadanos y coordina, junto a la edil Amalia Goldar, la prestación de alimentos y el Servizo de Axuda no Fogar. "Venir a trabajar ayuda para pasar la cuarentena", reconoce.

El servicio social corre a cargo a veces de hosteleros como Julio Pájaro, del Hotel Palacio (Lalín). "Tenemos tres clientes fijos en el hotel a los que hay que atender y repartimos comida a domicilio". Vaticina un mes más de reclusión. Más largo, hasta "dos meses", lo fía el fontanero Manuel Lalín: "Intentamos atender todos los avisos urgentes porque el resto de la actividad la tenemos medio parada".

Los taxistas tienen "las paradas atendidas con el mínimo de coches, porque hay menos carreras", tal como admite Alberto Fernández, de Lalín. "Si esto se prolonga, no vamos a ganar para poder pagar autónomos", advierte. "Trabajar es complicado por el riesgo que asumimos al andar con materiales como el cartón", declara José Manuel Carballo, operario de la limpieza de Lalín Sostible. Confiesa estar "asustado" porque conoce gente en Madrid "que lo está pasando mal.

La farmacéutica Mónica Novoa demanda más conciencia social. "No es de recibo venir a buscar caramelos a la farmacia en una guardia de un día festivo", denuncia. "Van a ser más de quince días, pero la gente no está lo suficientemente concienciada", advierte Julia Lois, reponedora de máquinas expendedoras de Gerlo. "Nos estamos encontrando muchas empresas cerradas", añade. También la mayoría de los clientes de Olivier Munín "están cerrados". Pero el teletrabajo incrementa la tarea de este informático de Lalín: "Tenemos incidencias, sobre todo de la gente que trabaja desde casa porque muchos equipos no están actualizados".

Tito González, de Papelería Dalvi, desmiente que estén vendiendo más prensa, aunque algunos clientes "recogen el periódico de dos días". "Está todo muy parado y te vienen solo los clientes de todos los días". Sí aumentaron las fotocopias de tareas escolares remitidas vía telemática y "están teniendo tirón los cuadernos Rubio". En cuanto a libros de lectura, se venden las recomendaciones para estudiantes de instituto, mientras que los adultos optan por los de bolsillo, eso sí, sin que se disparen sus ventas.

En A Artesa, tienda de barrio que regenta Begoña Iglesias en A Estrada, el trabajo se ha multiplicado estos días. Muchos la escogen para huir de las aglomeraciones de los supermercados, si bien todo el ajetreo es matutino. "Hay miedo, no somos nosotras solas; yo tengo una madre mayor y un niño", reconoce. Del otro lado del mostrador encuentra a la gente "muy agobiada" y algún cliente llegó a desahogarse. "Tengo miedo a contagiarme y no saberlo", reconoce, para luego reflexionar en voz alta: "hay que apechugar".

Paz Miguélez Vilariño mantiene su clientela en Pescadeza, con la salvedad de que "vienen más repartidos o nos llaman para encargarnos el producto y vienen después a recogerlo". Nota un incremento en la cesta de la compra, al llevar para dos o tres días". Respeto a la distancia de seguridad, "los clientes las guardan de forma escrupulosa, vienen con guantes e incluso algunos con mascarillas". Se surte de la lonja de Ribeira, y desde el lunes, no entran todos los barcos a la vez, sino que se subastan de forma individual. Solo puede acudir una persona por negocio -antes eran dos- y guardando las distancias, además de mascarilla y guantes.

La clientela de Lucía Membiela Pérez, de Hermanos Bouzada, también guarda las distancias. Suele comprar pan para un par de días a fin de reducir las salidas, e incluso "barras de diez en diez para congelarlas", sobre todo en las aldeas. Venden más en supermercados, "ya que así los vecinos hacen toda la compra en el mismo lugar". "Para reducir riesgos de contagio, ahora las empanadas vienen envueltas, igual que el pan de los súper". El confinamiento mermó las ventas por el Día del Padre. "Fue bajísimo. Hicimos mucho pastel, pero sus ventas bajaron mucho. Por tradición, era un día de mucho pan, empanadas, tartas. Pero estuvo la cosa muy parada, porque la gente no puede reunirse".

"Ahora estamos más relajados que los primeros días porque la gente ya no viene tanto a mogollón", coincide Rubén Ansemil, gerente de un supermercado en Lalín. Eso sí, apunta que "empieza a escasear la leche".

"La situación es muy complicada, la gente tiene mucho miedo", apunta Alberto Taboada Blanco. "Abrimos porque tenemos productos de primera necesidad (piensos, lejías, guantes, desinfectantes?), aunque ya hemos reducido el horario y, probablemente, lo reduzcamos aún más, porque el toque de queda es para todos", dice el responsable de Agroservicios Alberto. La conciliación es un problema añadido para una pareja de autónomos con dos hijos pequeños. No le queda otra que turnarse con su mujer para atender la tienda y alguna salida a domicilio. "Solo hacemos averías urgentes, como roturas, para evitar que una granja tenga que parar su actividad, pero lo que puede esperar, nada".

"El trabajo escasea bastante" para negocios como Cárnicas Dcomer (Silleda), tal como refiere su gerente, Bautista Rodríguez Vázquez: "Estamos haciendo medias jornadas, el 50% de nuestros clientes están cerrados, solo atendemos carnicerías, supermercados y tiendas de barrio. El viernes y el sábado pasados fueron muy duros, porque a la gente le afectó la psicosis y tuvimos mucha demanda. Pero esta semana ha sido muy parada". Llevan el trabajo "con mucha incertidumbre, ya que entras en sitios diferentes", aunque siempre con los EPI recomendados -gorro y guantes ya llevaban antes y ahora también mascarilla y gel desinfectante-, y "lavando las manos en todo momento y desinfectando los vehículos después de cada ruta". En el reparto se topan "gente de todo, gente como nosotros, que lo toman en serio y adoptan medidas, y gente que pasa de todo".

Tomás Salgueiro Suárez, conductor profesional (Silleda), echa en falta medios de protección en las rutas. "Tráfico no está ni se le espera. Y solo en El Corte Inglés de Valdemoro nos comprueban la fiebre", afirma recién aparcado el camión tras llegar de Madrid y en pleno reposo antes de poner rumbo a Holanda. "La gente de las fábricas o almacenes está con mascarillas en su trabajo y, al salir, se va sin protección" añade. Se queja de que "algunas gasolineras solo venden combustibles y no dejan usar los baños". "Muchos restaurantes de ruta están empezando a vender comida para llevar, pienso que lo hacen para no perder los productos almacenados". Eso sí, detecta cada vez menos desplazamientos.

Steven Fajardo, repartidor de Pizzería Galega (Silleda), detecta "mucho menos trabajo que un día cualquiera" y cree que irá a un ERTE. En cuanto a medidas de seguridad, "llevamos guantes, no sacamos el casco en las entregas, solo cobramos con TPV y lo limpiamos antes y después de cada operación, dejamos la comida en el suelo, delante de la puerta, manteniendo siempre la distancia".