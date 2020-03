EL PSOE exige al gobierno que se centre en sacar adelante los presupuestos

El PSOE de A Estrada exigió al gobierno municipal que evite anuncios y se centre en sacar adelante el presupuesto para este 2020, "que va con tres meses de retraso", puntualizó. El portavoz socialista, Luis López Bueno, criticó las declaraciones del alcalde en relación a la posible adquisición del edificio del antiguo INEM y consideró que se trata de una decisión que "debería ser consensuada con el resto de grupos políticos, no una imposición unilateral del gobierno".

López Bueno también valoró que "el proyecto requerirá informes técnicos que todavía no están sobre la mesa". Entiende que esta propuesta está todavía en un estado "muy inicial y no corresponde hacerle publicidad ahora, cuando no existe siquiera presupuesto aprobado".