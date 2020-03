"El ERTE es la medida para no echar a la gente a la calle"

"Para la hostelería esto es muy fastidiado". Es la reflexión de Javier Rey Iglesias, un hostelero que regenta tres cafeterías en A Estrada. Explica que encontró en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) la salida para que 20 trabajadores pasen esta crisis sanitaria en sus casas, sin que el empresario continúe elevando sus pérdidas. Explica que, con ello, el Estado asumirá el gasto de Seguridad Social y el salario de los trabajadores, con el compromiso de que todos ellos vuelvan a ser empleados tan pronto como la situación lo permita. "Lo entendieron. En ese sentido tengo suerte; me dijeron que hiciese lo que viese en esta situación", apunta.

Rey Iglesias augura que no serán solo 15 días de cierre, presumiendo que la situación se alargue hasta un mes. Calcula que ello supondrá para su negocio una pérdida de 30.000 euros en gastos a los que, aunque su actividad se detenga, no hay manera de evitar. Asegura que vio en el ERTE la medida "para no echar a nadie", incidiendo que tiene trabajadores con unos cinco años de antigüedad y que su idea es seguir contando con todos ellos cuando esta dramática situación sea todo un recuerdo.

En cuanto a las ayudas anunciadas por el gobierno, apunta que ya tuvo ocasión de consultaron los bancos, que todavía están pendientes de más novedades. Señala que será preciso que el empresario aporte y justifique una lista de deudas pendientes para poder obtener justo la cantidad que necesitan. "Lo van a tener muy controlado y está bien que lo hagan así", reflexiona Rey.