Eduardo Muñiz Sanmartín, "Tinto" "Estados Unidos vio venir el problema y ha tomado medidas para afrontarlo"

Mientras Europa lucha con diferentes armas contra la expansión del coronavirus, Estados Unidos aguarda por la llegada de lo peor. El gigante americano ya ha cerrado los vuelos con Europa, una medida que ha pillado a muchos españoles al otro lado del charco, y ha tomado medidas para anticiparse a lo que parece inevitable. Allí, en la localidad de Orlando reside desde hace meses un estradense, el exentrenador del Estradense, Eduardo Muñiz, "Tinto", con quien analizamos la situación actual en el país y su día a día.

-¿Cómo se está viviendo la crisis del coronavirus en Estados Unidos?

-Parece que está empezando la llegar la onda expansiva y la ola empieza a salpicar. Se fueron haciendo cosas anticipándose a lo que puede venir. En la zona sur, en la que estoy yo, la cantidad de afectados es, entre comillas, baja. En el estado de Florida son algo más de cien casos, la mayor parte leves. En los últimos días hubo algo de aumento pero de momento no se ve preocupante. Sí se ve sin embargo un cambio en la calle, en los supermercados... Cada dos o tres días sale una ordenanza nueva, porque aquí cada estado es un mundo. En Florida estamos sin embargo a unos 30 grados y eso dicen que ayuda a combatirlo. Las restricciones sin embargo se notan cada vez más.

-De momento no se decretó sin embargo aislamiento.

-No, nosotros tenemos orden de hacer vida normal. Aquí se están haciendo las cosas en el sentido contrario a como se están haciendo en España y se hicieron por voluntad propia para prevenir. Es cierto también que estar al final de la cola te permite aprender de los errores que cometieron otros y atajar muchas cosas antes de que pasen. España está valiendo para mucha gente para ver cómo no se deben hacer las cosas.

-¿Cómo se ve desde ahí lo que está pasando en España?

-Soy muy crítico con la sociedad estadounidense en muchas cosas pero en esto nos están dando una lección. Lo primero y más importante es que se lo están tomando en serio. Desde el comercio a todas las ramas hacen las cosas de motu propio para que no se llegue a ciertas cosas. La sociedad aquí es un martillo a la hora de cumplir normas. Por ejemplo, en el complejo en el que vivo cerraron las zonas comunes antes de la orden. Se está intentando anticipar a lo que ven que pasa en otros sitios pero sin caer en el caos.

-¿También hay asalto a los supermercados?

-Algo, pero en esta zona tienen muy interiorizada las situaciones de aislamiento porque hay una normativa para huracanes y tornados. En cuanto dan la orden se cumple a rajatabla. Nadie es irresponsable en ese aspecto. Hay además multas muy severas a quien no cumple. De momento sin embargo tenemos cierta permisividad para andar por la calle.

-En Orlando sin embargo ya se han tomado medidas como el cierre de Disneylandia y de otros parques temáticos.

-Sí y es una buena vara de medir. Disney se cerró antes de la orden. El pasado jueves anunciaron que cerraban el domingo por decisión propia. Seguro que lo iban a cerrar pero ya se adelantaron. Hay que decir que en el norte la cosa está peor, con más casos, y las restricciones son mayores.

-En España se está elogiando la sanidad pública en estos momentos pero ahí solo hay privada. ¿Cree que será un problema?

-No alcanzo a saberlo pero sí que es cierto que la gente sin seguro tiene que estar y está preocupada. Eso no creo sin embargo que se vea mucho.

-¿La suspensión de vuelos a Europa les preocupa?

-Es un tema que no me preocupaba pero ahora sí. Ayer hubo una comparencia en la que dijeron que las medidas podían alargarse durante meses porque otros países no estaban cumpliendo. Parece que puede ir para largo. Ahora ya no hay ni vuelos internos. Junio parecía muy lejos pero ahora ya no está tan lejos. En mi caso por ejemplo ya no puede ir en Semana Santa ni pudieron venir a hacerme una visita que estaba prevista.

-¿Su día a día es normal?

-Sí, de momento solo tenemos alguna limitación como piscinas o gimnasios cerrados, además de recortes de horarios. La rutina sigue siendo la misma pero adaptándote a los cambios. El sábado estuve en la playa y el domingo en unas piscinas. Sigue estando permitida la reunión de gente. Orlando es, por séptimo año consecutivo, la ciudad más visitada de Estados Unidos, por encima de otras como Nueva York. Ese es el gran valor de los parques de atracciones. A pesar de eso no se ve alarmismo más allá de los huracanes o tornado. Yo ya viví un tornado o aquí y no me pareció mucho más que una ciclogénesis explosiva de Galicia pero lo que no vi fueron irresponsables saliendo a la calle en esa situación como se ve en España. La sensación que tengo es que esto irá mucho más allá pero sí que creo que Estados Unidos vio venir el problema y se han tomado medidas para afrontarla, al menos en mi zona. Eso no garantiza nada, pero ayuda.