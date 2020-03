Quejas por salir a practicar deporte o por despachar cafés

En estos días son múltiples las dudas que se presentan a causa de la situación de alarma que estamos viviendo, entre ellas si se puede salir o no a practicar deporte. El real decreto que declara el estado de alarma en España prohibe rotundamente hacer deporte al aire libre. No se puede salir a correr, ni ir en bicicleta con un fin deportivo. Esto está provocando las quejas de vecinos, cuando ven a alguien que pasa por alto esta restricción. "El otro día cuando salí a darle de comer a los animales me encontré con una persona haciendo footing por la carretera que va de Lalín a Vila de Cruces y debemos ser responsables", se quejaba ayer un vecino de la parroquia lalinense de Bermés.

Otra de las dudas que se presentaron fue si se podía o no pasear a los perros. Esta es una de las circunstancias de salida que está permitida, pero debe hacerse de manera individual, siguiendo todas las precauciones, evitar cruzarse con más personas y hacerlo en el menor tiempo posible.

Cabe destacar que los restaurantes, cafeterías y bares deben permanecer cerrados, pero sin embargo, pueden servir comida a domicilio o venderla para que se consuma fuera del local, algo que en algunos casos, no está completamente claro. Sin ir más lejos, la Policía Local de Lalín tuvo que aclararle esta situación ayer por la mañana al responsable de una cafetería de Lalín, que seguía despachando cafés. "Interpretó mal la ley porque sí que puede ofrecer cafés a domicilio, pero está completamente prohibido que la clientela vaya a la puerta a buscarlos", subraya Cuñarro.