Primer sancionado por pasear por la calle en Lalín

La Policía Local de Lalín impuso la primera denuncia a un ciudadano por saltarse las normas de tránsito peatonal justificado. Según explica el jefe de la agrupación municipal, Jesús López Cuñarro, se trata de un varón que estaba paseando por la calle y que fue advertido en reiteradas ocasiones por los agentes de que no podía hacerlo, a lo que respondió de malos modos que no tenía previsto cambiar sus hábitos cotidianos. Ante esta situación, se acordó abrirle una propuesta de sanción que, como establecen las medidas aprobadas por el Gobierno Central, podría conllevar una multa de entre 600 y 3.000 euros. En declaraciones a Radio Lalín, Cuñarro destacó que, no obstante, el comportamiento de la ciudadanía está siendo positivo y pide que ante una situación de excepcionalidad como esta lo que debe imperar es el sentido común porque se trata de un tema serio como es la salud de las personas.