Las patronales de las comarcas, abiertas a parar la actividad empresarial para frenar la pandemia

No hace falta ser un experto para predecir que esta crisis sanitaria conllevará a una económica a nivel global. Empresarios y trabajadores están en vilo sin saber qué pasará con su futuro. Mientras para algunos está prohibido abrir sus puertas, otros continúan con su actividad, intentando tomar todas las precauciones posibles, pero esto está provocando protestas.

"Estamos recibiendo quejas. No es justo que las tiendas tengan que cerrar y los centros comerciales, como los dos que hay en Lalín, tengan todo abierto. Entiendo que deben seguir por los productos de alimentación, pero deberían tener prohibida la venta de otros como puede ser la ropa y el calzado. No tiene pies ni cabeza que cerremos el pequeño comercio y no le limitamos la venta a las grandes superficies", apunta el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas.

Lamas indica que la Guardia Civil está supervisando si las empresas están cumplimento la ley. "Ayer por la mañana estuvo, sobre todo, por el polígono, para advertirle a alguna empresa que tenía abierta que trabajara, pero a puerta cerrada", indicó ayer el presidente, quien considera que el parón debería ser generalizado. "Porque estamos jugando con la vida de las personas y será necesario cerrar todo porque los casos se están disparando en toda España". Informa que las firmas grandes de Deza están "dividiendo a la gente al 50% para no tener que cerrar la empresa completa". "Pero no sé si es aconsejable trabajar y otras de las cosas que nos preocupa es el transporte de paquetería porque se dice que el virus puede quedar en una superficie durante 12 horas y habrá empleados que utilizan medidas de protección totales y otros no. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es moviendo a través de la paquetería lo que es también el virus".

El presidente de la patronal dezana se hace eco de la incertidumbre de los negocios. "La concienciación y la respuesta de la gente es buena, creo que cada día que pasa está más concienciada, pero las medidas nunca sobran y no valen que unos las tomen y otros no. Además de ser una crisis sanitaria pasará a ser una crisis global económica y social y no sabemos muy bien lo qué hacer".

Las pequeñas empresas y los autónomos serán unos de los más perjudicados. "A ver qué medidas económicas saca el gobierno para ayudar sobre todo a la pequeña empresa y a los autónomos. Las grandes firmas ya están recurriendo al ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), pero para la pequeña empresa y autónomos no es tan fácil esto".

LA AED intenta informar lo máximo posible a sus asociados. "La Agencia Tributaria nos envió información para hacer el aplazamiento de impuestos, pero la información va a cuentagotas. La situación es muy complicada. Aunque las empresas puedan abrir ya hay problemas con el suministro", apunta Lamas.

El teletrabajo es una buena alternativa que empieza a estar al orden del día, pero no siempre es posible. "No estamos a la altura de poder echar mano del teletrabajo. La teoría es muy buena, pero los medios no son los reales. Sí que hay gente que está intentando trabajar desde casa, pero no estamos preparados para ello. Sí que puede suponer un antes y un después y una buena oportunidad de prueba para aquellas empresas que pueden sacar rendimiento igual", considera Lamas.

Mientras, el nerviosismo con el que arrancó la semana dio paso a una jornada, la de ayer, más pausada entre la patronal de A Estrada. El presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE), Fernando Martínez, explicó que después del decreto de estado de alerta, muchos empresarios no sabían muy bien a qué atenerse. Sin embargo, tras un lunes de múltiples consultas -telefónicas y presenciales- en las oficinas del colectivo, ayer algunos empresarios locales apostaron por trabajar a puerta cerrada, mientras otros muchos se planteaban echar el cierre, no sin las reservas que impone el miedo a cómo mantener a sus trabajadores o a afrontar los impuestos, que no se detienen pese a que el país se paralice.

"Salen noticias nuevas a cada rato", apuntó Martínez. Aseguró que ayer el empresariado estradense estaba "más tranquilo, esperando las medidas que se vayan a tomar". Indicó que, en los casos y puestos en los que es posible, se implementa la opción del teletrabajo, si bien en otros se opta por restringir accesos a fábrica, establecer turnos, medidas de protección y continuar con el trabajo a puerta cerrada. Explicó que en el caso de algunos negocios, por ejemplo los talleres mecánicos, el trabajo dejará de entrar, de manera que el parón acabará siendo obligado, mientras que otras firmas que acuden a domicilios también tuvieron que detener la actividad por el expreso deseo de sus clientes. "Es muy importante que no haya gente en las calles", insistió el dirigente de la ACE. "Debemos, entre todos, cortar. Que la gente sea responsable", subrayó Fernando Martínez, que quiso lanzar una petición para que impere el comportamiento cívico.