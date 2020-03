Consejos alimenticios en cuarentena

Los españoles han sufrido a lo largo de los últimos días las sensaciones iniciales de una cuarentena cuyo punto y final se desconoce. El encierro al que muchos se han tenido que someter cuenta con diferentes sombras pero una de las que más acecha en estos primeros pasos es la alimentación. La imagen del acaparamiento compulsivo augura tiempos difíciles, un caos al que algunos, como la nutricionista Clara Torres, intentan poner algo de orden.

"Lo hice para que la gente supiese un poco lo que hacer en un momento como este. No se trata de vaciar estanterías. Hay que comprar con cabeza", explica la nutricionista y dietista Clara Torres. Fue el pasado sábado, ya metida en cuarentena, cuando decidió colgar en las redes sociales sus primeros consejos sobre alimentación en estos casos. Fue un éxito, tanto que al día siguiente colgó otro, esta vez poniéndose incluso como ejemplo y aportando un plan de comidas para toda la semana. En sus publicaciones, Torres habla sobre alimentación, pero también sobre la manera correcta de hacer la compra -sin acaparamientos compulsivos-, hábitos saludables en situaciones de falta de movimiento físico como la que afrontan muchos vecinos y, como punto principal, la necesidad de tener un "orden" dentro de casa como forma de combatir el caos personal que puede entrañar una situación así si se prolonga en el tiempo.

"Cuando más organicemos la comida y nuestro día a día en el aislamiento mejor lo llevaremos", explica Clara Torres, quien apuesta por tener tareas para repartir el día en casa. Eso también se aplicaría en el plano de la alimentación. "Organizar la comida de toda la semana para la familia es fundamental. Hacemos una compra para esos días y después volvemos a hacer otra", afirma. "Os propongo una cosa: mirad lo que tenéis en la despensa y la nevera, organizad el menú para esta semana que entra y así podéis organizar la compra y el día que vais a hacerla". "Recordad que vamos a estar todo el día en casa, lo cual implica poco movimiento, nuestro cuerpo consume menos calorías así que ¡no es necesario comerse toda la despensa en un día!", explica la nutricionista.

Otro consejo, "no compres -no tengas- en casa cosas que no quieres comer y picotear por aburrimiento, véase, patatas fritas, chocolatinas, bollería?". "Si estamos ociosos siempre comemos y no te sueles poner a hacer una tortilla francesa. Por eso es importante mantener un horario y organizarse para hacer cosas. Así evitarás el picoteo".

En cuanto a la compra, la nutricionista apuesta por artículos como las legumbres o las conservas de calidad, que aguantan mucho tiempo, o los congelados de verduras, que ofrecen mucha variedad. Naturalmente lo ideal siguen siendo los productos frescos que se pueden comprar con vistas a una semana. "El gobierno dice que va a mantener los suministros de alimentación así que si tenéis comida en casa, no salgáis, por mucho que os tiente el nervio", explica. "Además de supermercados, tenemos tiendas pequeñas a las que podemos acudir y además así favorecemos al pequeño comercio y damos un respiro a los súper".

Torres da además pautas para mantener el sistema inmunológico en las mejores condiciones posibles, desgranando las cualidades de algunos alimentos que ayudarán a conseguirlo.