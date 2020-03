Cancelan la Festa do Viño y el Salmón espera a ver cómo evoluciona la crisis

La crisis sanitaria desatada por la expansión del Covid-19 llevó a la organización de la Festa do Viño da Ulla a anunciar, a través de las mismas redes sociales que habían utilizando para dar a conocer la programación de este año, la cancelación de la fiesta en la fecha prevista, el próximo 19 de abril. Del mismo modo quedan anuladas las jornadas previas programadas para la primera semana del próximo mes. Los organizadores señalan que, en base a cómo evolucione la pandemia se estudiará si este anuncio es una cancelación de la 40ª edición o un aplazamiento.

Por su parte, la Sociedade Deportiva Río Ulla de A Estrada, organizadora del Concurso Internacional de Pesca do Salmón, mantiene todavía programado el certamen para el fin de semana del 9 y 10 de mayo. La entidad tienen abierto el plazo de incripción.

En cuanto a la Festa do Salmón, prevista para el tercer domingo de mayo, la decisión todavía no está tomada, dado que aun queda margen de maniobra. Lo que sí no ha podido la organización, liderada por el Concello, es emprender la ronda de reuniones que ya se sucederían por estas fechas con los restauradores para preparar todo lo que conciene al evento gastronómico por excelencia de A Estrada.

O Corpiño

En otro orden de cosas, el santuario lalinense de O Corpiño ha decidido suspender la celebración de la festividad del próximo día 25. El conocido como Corpiño Pequeno será cancelado por cuestiones obvias de concentración de personas, máxime si se tiene en cuenta que la institución religiosa decidió ya el pasado fin de semana prescindir de las misas con fieles. El rector del santuario lalinense, José Criado, confirmaba ayer una medida que se produce casi de manera paralela al comienzo de la novena, en celebración a puerta cerrada. También quedan suspendidos los oficios religiosos de la Semana Santa. Y la festividad del día grande de O Corpiño, que se conmemora el 24 de junio, corre el riesgo de ser cancelada si persiste la alerta sanitaria para entonces. En todo caso, de momento, no hay nada decidido.