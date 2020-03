Una peluquera de A Estrada traslada a La Moncloa la indignación de su sector ante el decreto de alarma

Fue la gota que colmó el vaso. El anuncio del presidente Pedro Sánchez y el posterior decreto de estado de alarma que consideró al sector de la peluquería de primera necesidad ha indignado a buena parte de los profesionales de este ámbito. En la noche del sábado, explicó Sandra Rivas -que regenta una peluquería en Codeseda- las redes sociales se incendiaban al ver que tendrían que abrir sus negocios, mientras que la noche anterior el presidente Alberto Núñez Feijóo había dicho lo contrario. Al escuchar a Sánchez, hubo peluqueros que no daban crédito. Una de ellas fue Sandra Alonso, que regenta una peluquería frente al Novo Mercado de A Estrada. Ni corta ni perezosa, se puso manos a la obra. Entró en la página de La Moncloa y le mandó al presidente un mensaje que, si bien es su opinión personal, lo cierto es que condensa la indignación de buena parte del sector ante el decreto de estado de alarma. Su mensaje fue muy compartido en redes sociales.

"Todo mi sector necesita que las autoridades competentes nos envíen un vídeo explicativo de cómo realizar nuestro trabajo a un metro de distancia, que es lo que usted, señor presidente, le ha recomendado a la ciudadanía dada la gravedad de la propagación del Covid-19", reclamó. "También necesitamos saber cuándo será posible adquirir, por supuesto a nuestra cuenta, mascarillas, loción higénica, guantes, etc... para poder atender a esas personas con movilidad reducida que abarrotarán nuestras instalaciones" y "vendránacompañadas por esa fantástica persona que de manera habitual la ayuda en su higiene diaria", ironizó. "También me gustaría saber cuándo empezaremos a pagar el 8% de IVA en vez de 21% (con la devolución con carácter retroactivo) ya que somos un sector de primera necesidad", inquirió, muy molesta con que se considere "artículo de lujo" cortar el pelo o teñir las raíces para, por ejemplo, ir debidamente arreglado a una entrevista de trabajo (lo que puede marcar la diferencia a la hora de lograr un empleo).

Alonso ínvita al presidente a visitar su peluquería. "Le realizaremos un servicio de manera gratuita (solo válida durante la propagación del Covid-19)", señala, para pedirle, acto seguido, que "usted y su equipo recapaciten en su decisión, pensando en la salud de todos los españoles, evitando así también los despidos de miles de empleados de este maravilloso sector".

Y es que, al quedar obligados a abrir por el decreto de estado de alarma, entienden que no tendrán derecho al aplazamiento de pagos de autónomos o a hacerle un ERTE a sus empleados para reducir gasto en un momento en el que no tienen ingresos. Ello se suma a su temor a resultar contagiados de coronavirus. Temen que, paradójicamente, no cerrar ahora les obligue a hacerlo en breve... pero para siempre.