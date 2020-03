La Xunta de Galicia decide suspender el arranque de la temporada de pesca horas antes de su inicio

La temporada de pesca fluvial en Galicia no arrancará hoy finalmente, como estaba previsto hasta ayer mismo. El comité técnico que decide qué medidas procede adoptar para frenar el avance del coronavirus, al abrigo del Plan de Emerxencia de Galicia aprobado por el Consello da Xunta decidió suspender temporalmente el ejercicio de la pesca fluvial en Galicia.

Así lo confirmaron en la tarde de ayer fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, apenas unas horas antes de la prevista para el inicio de la temporada.

Es una medida excepcional, que se adoptó "in extremis" cuando existía una gran incertidumbre por saber si los pescadores acudirían a los ríos, dado que -hasta la suspensión temporal decretada ayer- Medio Ambiente no había suspendido el inicio de la temporada de pesca por realizarse esta al aire libre y no existir contacto físico entre los deportistas. Aun así Medio Ambiente ya indicaba entonces que lo lógico sería "no participar" y apelaba al "sentido común".