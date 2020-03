Locura por el gel de manos

Las farmacias de Deza también están agotando existencias por el coronavirus como es el gel hidroalcoholico y el alcohol, el primero ya desde hace incluso 15 días, los termómetros escasean y aumenta la venta de antipiréticos, fármacos que ayudan a reducir la fiebre. El rango de edad que más está acudiendo a las farmacias es de 30 a 50 años.

"Lo que más solicitan es el gel hidroalcoholico, que hace semanas que ya está agotado al venir de forma masiva y no hay forma de conseguirlo. Los termómetros nosotros todavía tenemos alguno, pero viene gente derivada de otros sitios", indica la farmacéutica lalinense Beatriz García. Las ventas se dispararon esta semana. "Esta semana la gente entró en locura y en la farmacia la situación es bastante incontrolable porque la gente se enfada, pregunta, no entiende y nosotros recomendamos el lavado continuo de manos con jabón". García alerta de una práctica que puede resultar peligrosa. "Está habiendo una cosa curiosa que empieza a preocupar. La gente empieza a hacer en su casa tipo de geles hidroalcoholicos y es peligroso porque no quiere decir que los ingredientes sean peligrosos sino que la gente puede formular algo mal, no lo hace bien, lo usa confiada de que funciona y no está haciendo nada". Seguramente echan mano de los tutoriales de internet para elaborarlos. El perfil de gente que acude a las farmacias estos días tiene sobre todo de entre 30 y 50 años. "La gente mayor todavía no es muy consciente porque hoy, a pesar de comunicar que debemos estar recluidos en casa, fue un sábado de mayor afluencia que cualquier otro sábado", apuntó García ayer.

En las farmacias aplican las distancia de un metro para atender a la clientela y también piden que se mantengan en las colas. "Las farmacias somos el primer punto de contacto que tienen las personas y nosotros estamos siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es muy importante seguir las medidas de seguridad porque hay muchas personas que pueden ser asintomáticas y sin embargo, puede estar infectadas, por ello es importante mantener las distancias, pero también hay que trasmitir tranquilidad".

Los farmacéuticos solicitan medidas excepcionales para asegurar la continuidad de la prestación farmacéutica a toda la población. Este fin de semana en Lalín está de guardia la farmacia de David García Curros.