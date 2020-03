"Me gustaría ir a Málaga a ver el Museo Picasso"

-¿Qué es lo que más le atrae de la tarea museística?

-Lo que más me gusta es todo lo relacionado con montaje de exposiciones, trabajar en museografía, crear una exposición y todo lo relacionado con ello.

-¿Algún tipo de museo que le guste especialmente?

-Me gusta mucho el Museo de Historia Natural de Santiago que tiene un montaje expositivo muy estético y bonito. También me gustó mucho la Galería Borghese de Roma y, por supuesto, en Madrid me encanta ir al Prado siempre que puedo. Cada vez que vas encuentras algo nuevo que ver. Es algo increíble. Conmigo el síndrome de Stendhal funciona porque cualquier cosa que veo que veo un poco tal ya me quedo mirando.

-De los que no conoce, ¿cuál le gustaría visitar si pudiera?

-Me gustaría ir a Málaga a visitar el Museo Picasso. También me apetece ver el Louvre porque en el Británico de Londres ya estuve, pero no lo pude disfrutar por la masificación de la gente. Me pasó algo parecido cuando estuve en Roma visitando los Museos Vaticanos. Cuando hay tanta gente dentro es imposible disfrutarlos. La mayoría de la gente va porque se trata de sitios famosos, son grandes museos a los que tienes que ir pero no van a disfrutar del museo.

-¿Le apetecería coordinar un museo en su tierra natal?

-En Rodeiro tenemos un museo prácticamente cerrado con tres exposiciones permanentes. Habría que actualizarlo con una exposición nueva o algo así.