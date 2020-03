Fiúza demanda la conciliación familiar

El BNG de Cruces recuerda que el pasado 31 de julio, el portavoz y las concejalas de este grupo presentaron una propuesta en pleno para dar respuesta a un servicio complementario de actividad extraescolar en el CEIP Nosa Señora da Piedade. "Una solución para las familias a primera hora de la mañana, con un plan Madruga, como un programa de conciliación por las tardes, Kanguraxe o t ardes divertidas". Su portavoz, Álex Fiúza, señala que dicha moción fue aprobada por unanimidad, pero que no se llevó a cabo, "puesto que se esgrimió que no había presupuesto y que lo tendrían en cuente hacia el nuevo curso". Reprocha que ya está abierto el plazo de matriculación para el nuevo curso, pero que no hay novedades de este servicio.

"Sería bien interesante tener programado este servicio a estas alturas de año, para que tanto desde el propio Concello como desde el centro, se pudiesen ofertar, lo que sería un aliciente más, para que las familias se decidiesen por matricular a sus crianzas en nuestro concello, ya que con esto podríamos facilitar la tan deseada conciliación familiar".