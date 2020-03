A Estrada cierra servicios municipales y negocios para protegerse del coronavirus

Después de que a última hora del jueves se confirmase que había dado positivo en coronavirus un joven estradense montador de la empresa Martínez Otero que, procedente de Dublín, había pasado por Madrid y que los compañeros que tuvieron contacto con él estaban en cuarentena para confirmar que siguen asintomáticos y que no han resultado contagiados -tal y como informó anteayer FARO en su web y ayer en su edición impresa- A Estrada se tomó muy en serio la necesidad de protegerse del Covid -19. La oleada de cancelaciones de actividades registrada en la jornada del jueves dio paso ayer a la decisión del Concello de limitar a "casos de extrema necesidad" la atención al público en dependencias municipales así como de suspender también durante 15 días -con el condicionante de la evolución de la enfermedad- los usos de los siguientes centros municipales: instalaciones deportivas (pabellón y campos de fútbol), Teatro Principal, Conservatorio, Escola Infantil Municipal, biblioteca, ludoteca, centro de día, centros sociales y mercadillos, entendiendo como tal tanto los del sábado -ya desde hoy- como los de los miércoles).

Efectivamente, desde el Concello se trabajó ayer desde primera hora para avisar a los 30 feriantes del mercadillo sabatino, a fin de que supiesen que ya no debían acudir hoy, y a los 130 del miércoles. También se indicaba desde el Concello que tampoco habrá pulperías y se pedía que los niños -que ayer dejaron vacías las aulas- no acudiesen a los parques sino que, como aconsejan las autoridades- estén recluidos en casa para cortar la propagación del coronavirus. La mayoría de las familias así lo hizo. Pero donde no fue posible evitar la aglomeración de gente fue en los supermercados. Testigos presenciales relataron a esta Redacción que, ayer a primera hora, ya había clientes esperando a la apertura de este tipo de establecimientos. En algún caso, indicaron las mismas fuentes, la imagen que ofrecían algunos usuarios era similar a la de las antiguas rebajas en las grandes superficies: entraban agachándose incluso por debajo de la reja cuando aun la estaban levantando. Los productos frescos y otros no perecederos así como otros de higiene personal como el papel higiénico fueron muy demandados. En las cajas se formaron largas colas.

Mientras que esto ocurría, según explicó el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Alfredo González, caían un 90% las reservas en locales de restauración y negocios de ropa y calzado veían evaporarse las reservas de atuendos para ceremonia -bodas y comuniones- al no tener claro sus clientes si, debido a las medidas excepcionales adoptadas por el coronavirus, se van a celebrar en la fecha inicialmente programada o, finalmente, se retrasarán. La actividad comercial "ha bajado una barbaridad", admitía González, mostrando la disposición del comercio a continuar abierto mientras no llegue una prohibición expresa por parte del Estado. Sin embargo, negocios de hostelería como los de la Zona dos Viños (Enredo, Navegación, 4 Vigas, 20 Berzas, Tarará, M80, y Candil de Silvia), Xantares y Gran Vía cerraban hasta nuevo aviso al igual que la discoteca Nicol's. Argentinos anunciaba que solo servirá a domicilio y Pazo de Xerlísque solo atiende por teléfono. También anunciaron su cierre temporal negocios como O Copión, los gimnasios XGap o Infinity, el centro Estrada Pádel, la tienda de ropa infantil Pícolo, la peluquería Xeloira y la pastelería Doce. Se sumaban así al anuncio que ya había hecho el jueves, por ejemplo, la academia Musikenos.