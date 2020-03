Lalín reorganiza el área de Urbanismo para agilizar trámites y expedición de licencias

El gobierno lalinense ha decidido, en colaboración con los funcionarios, una reorganización del departamento de Urbanismo con el propósito de optimizar su funcionamiento y darle una respuesta más ágil a los ciudadanos en la tramitación de expedientes.

La concejala delegada, Paz Pérez, explicó que ahora quedarán mejor definidas las tareas de cada trabajador y, de manera más coordinada, se podrá prestar un servicio de más calidad a los administrados. Una de las primeras modificaciones pasa por restringir la atención al público a los martes y miércoles (de 9.00 a 14.00 horas) concertando previamente una cita en el número de teléfono 986 181 035. Con todo, aquellos casos urgentes sí podrían despacharse como hasta ahora, aunque el método de trabajo será el antes citado. Pérez comentó que las medidas fueron consensuadas con los funcionarios, porque a ellos también les repercute una óptima organización del departamento. Para ello se establecieron pautas como reuniones mensuales en las que puedan plantearse nuevas líneas de acción o desechar las que es estimen son mejorables. Desde que se iniciaron estos encuentros, a mediados de enero, ya hubo tres reuniones. Asimismo, indicó que para desatascar la acumulación de expedientes, los funcionarios dedicaron varias jornadas a trabajar a puerta cerrada. A día de hoy, aseguró, los últimos expedientes sin resolver corresponden al noviembre del año pasado, rebajando de una manera muy considerable los tiempos de respuesta del ayuntamiento con sus administrados. "Fueron dos semanas de trabajo sin interferencias, pues las interrupciones provocan que el trabajo sea menos efectivo", declaró.

Oficina de Vivenda

Pérez compareció acompañada del jefe de Urbanismo, Jorge Rodríguez, del arquitecto técnico Jorge Bernárdez, del arquitecto Martín Cerrada y de la coordinadora de la Oficina Municipal de Vivenda, Mari Carmen Lodeiro. Indicó que desde que este servicio fue puesto en marcha, a mediados de enero, ya pasaron por el mismo en torno a medio centenar de personas. Las cuestiones que despiertan más interés son, entre otras, los planes autonómicos de mejora de la eficiencia energética, de accesibilidad o de seguridad. La concejala de Urbanismo recordó que este departamento no solo gestiona licencias de obras, comunicaciones previas y otras solicitudes, sino que también soporta la carga de trabajo del plan europeo DUSI o los planes de obras. Por eso, apostilló, también existe una necesaria coordinación con otras áreas como la Oficina Agraria u Obras e Infraestruturas. "Queremos acortar los tiempos de respuesta a los vecinos", manifestó.

Jorge Rodríguez, por su parte, indicó que esta necesaria reorganización del departamento ya había sido planteada durante la etapa de Román Rodríguez y Nicolás González Casares como responsables políticos de dicha área. Y que la sobrecarga de trabajo no es reciente, sino que, por la propia organización del servicio, se arrastra desde hace muchos años y el departamento no está precisamente sobrado de medios humanos, por eso también intervienen funcionarios de otros departamentos que directamente tienen relación con la expedición de licencias o ejecución de obras.

Puso como ejemplo las solicitudes mediante comunicación previa, que, aunque el solicitante es el responsable de tramitarlas con arreglo a la normativa, la ley determina que tras 15 días sin respuesta podría obtener permiso. Para ello es muy importante una buena coordinación del servicio y lo mismo ocurre con las autorizaciones de apertura de establecimientos. Jorge Rodríguez se refirió a la supuesta caída de la carga de trabajo para este departamento a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En este sentido dijo que, efectivamente, ahora no entran licencias para bloques de viviendas, pero sí permisos correspondientes a obras de menor entidad o comunicaciones previas. En este último caso son un promedio de entre dos y tres diarias, y hasta siete al mes en el caso de las otras. Cambios de cubiertas en inmuebles, enfoscados, divisiones de locales comerciales o cierres de fincas son algunas de las demandas comunes. Sobre las solicitudes de instalación de ascensores. En caso de que en los inmuebles no haya espacio físico una comunicación previa no es válida.