El Festival de Málaga selecciona un corto de Abel Carbajal para la sección Animazine

Un corto del estradense Abel Carbajal ha sido seleccionado para la sección oficial Animazine del prestigioso Festival de Cine de Málaga, una de las citas más prestigiosas del sector que estaba previsto que tuviese lugar este fin de semana pero que también ha tenido que ser suspendido por el coronavirus. El corto en cuestión es El gran Corelli, el trabajo de fin de carrera del director y animador de stop motion, graduado en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Barcelona (Escac) en 2018.

Abel Carbajal lo realizó tras cursar la especialidad de Efectos Visuales y Animación. La producción del proyecto se prolongó durante casi dos años y el rodaje duró en torno a nueve meses. El director y animador estradense asumió el montaje y elaboró el guion junto a David Gascón, encargándose de la fotografía Álvar Riu y de la música, Fernando Furones. En cuanto a la distribución del corto -de 7 minutos de duración- corre a cargo de Escac Films.

Su proyección en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga -que tendrá lugar próximamente, tan pronto sea posible celebrarlo en función de la evolución de la crisis del coronavirus- encabezará el programa de la sección Animazine. De hecho, la abrirá. Le seguirán en el programa Flic Floc, Homomaquia, Lost in LA (en versión original subtitulada en español), Lursaguak. Escenas de vida, Mad in Xpain, Metamorphosis, Miss Mbulu (también en versión original subtitulada), The Piece of Tail in the Mouth of the Snake That Bites Its Own Tail (también en versión original subtitulada) y We Sounds.

La selección del corto de Abel Carbajal para este prestigioso festival de cine es un nuevo hito en la trayectoria de un joven que está viendo cómo el trabajo duro tiene recompensa. Con 14 años ideó su primera película, el corto Te pille, que estrenó con solo 16. La matrícula de honor de segundo de Bachillerato le abrió las puertas de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Barcelona, donde estudió Dirección de Cine, especializándose en Efectos Visuales y Animaciones. Y el pasado verano consiguió recalar en el prestigioso estudio Laika, todo un referente en animación "stop motion" cuyas instalaciones están radicadas en Portland, en el estadounidense estado de Oregón. Allí continúa con ilusión trabajando duro y aprendiendo para ser lo que soñó desde niño: director y animador de "stop motion". Lo hace de la mano de uno de los estudios más reputados en este ámbito, responsable de Coraline o Kubo y las dos cuerdas mágicas, que le ofreció un contrato en prácticas tras ver minuto y medio de la animación en stop motion que Abel Carbajal llevaba un año y ocho meses haciendo para crear la ilusión de movimiento de su trabajo de fin de carrera, precisamente el corto realizado con muñecos que ha sido seleccionado para el Festival de Cine de Málaga.