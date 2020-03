La 'feira do doce' de Agolada cierra sin ventas pese a reunir 16 cerdos

El mercado de ganado de la tradicional feira do doce de Agolada reunió ayer 16 cerdos, pero no consiguió venderse ninguno. Tenían un peso medio de entre 90 y 100 kilos y el precio rondaba entre los 80 y 90 euros. La gente, por miedo al coronavirus, estuvo poco tiempo en la feria, apuró hacer los recados y marcharse pronto. En mes pasado habían sido 22 los animales y tampoco se vendió ninguno. Esto es habitual en los primeros meses de año, porque la gente espera más bien a primavera para adquirir los cerdos para la matanza. Sin embargo, ayer hubo un número considerable de distintos puestos, tanto de ropa como de productos, incluso, más que en otras ferias a pesar de ser un día poco concurrido. Ahora habrá que esperar a saber si en abril se celebrará o no debido al coronavirus.