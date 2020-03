Los concellos cierran edificios culturales y deportivos y cancelan actividades sociales

La pandemia del coronavirus paraliza la actividad en los municipios de la zona, como medida de emergencia para minimizar el riesgo de contagios. Los Concellos recomiendan, también, realizar por vía telemática o telefónica todos los trámites para seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores. A ello se suma la suspensión de la actividad lectiva que decretó la Xunta para el lunes, aunque los docentes tendrán que ir al centro. Hoy pueden acudir los alumnos, de forma voluntaria.

| Lalín. El consistorio será el único inmueble municipal operativo. A los funcionarios se le facilitará que trabajen desde casa. Colegios y principales instalaciones públicas recibieron ya ayer dispensadores de gel antiséptico, pero desde hoy estarán cerrados auditorio, multiusos, Manuel Anxo Cortizo, Pazo de Liñares, museo, biblioteca o pabellones deportivos. Crespo realizó una llamada a la calma, pero al tiempo pidió a los vecinos que cumpliesen con los protocolos de seguridad para evitar, en caso de que llegue el virus, su incidencia sea la menor posible. Echó en falta un "mando único" por parte del Gobierno central y dijo que las recomendaciones acordadas por la Xunta también pretenden minimizar los ingresos hospitalarios pues los recursos sanitarios. También se cancelan las actividades municipales hasta nuevo aviso. El Rali do Cocido, el Mundial de Enduro y la Impalada se suspenden sine die. También se ordenó al circo instalado en O Regueiriño que no realizase funciones, y podría cancelase la feria del día 18. La ruta de Roteiros del domingo queda suspendida. El alcalde, acompañado por la edil de Sanidade, Eva Montoto, también se citó ayer con los responsables de las empresas funerarias Albia, Jesús Taboada y O Deza para abordar medidas preventivas. Se busca que no haya masificación de personas en los velatorios, también por parte de las familias o el tiempo de permanencia en estos espacios. El alcalde expuso las medidas a los portavoces de los grupos de la oposición en una reunión con Rafael Cuíña, Francisco Vilariño y Alba Forno. Tampoco se celebrará el domingo el Serán Ailola de Goiás.

| Silleda. El regidor, Manuel Cuíña, también informó a la oposición de las medidas tomadas. Desde hoy no habrá actividades en instalaciones deportivas, en centros de mayores, en locales sociales de las parroquias, la Casa da Xuventude ni la Casa da Cultura. Tampoco se permiten visitas al monasterio de Carboeiro ni se expedirán permisos para fiestas. Queda aplazada, la Festa dos Callos de Ansemil-Martixe, prevista para el 4 de abril. Así, hoy no se inaugura la exposición de los fondos de A Solaina en Vista Alegre ni mañana tendrá lugar el espectáculo Raigame, de cuya entrada se puede pedir el reintegro ya desde hoy. Eso sí, las pujas de ganado de la Central Agropecuaria se mantienen, pero con controles de acceso a las zonas cubiertas, para que el aforo se limite a un tercio o menos de su ocupación.

| Vila de Cruces. Con un decreto, Cruces también cerró pero ya desde ayer, todas las instalaciones municipales deportivas, culturales y sociales. Suspendió además las visitas domiciliarias de Servicios Sociales. El 21 no se celebrará el primer Festival de Primavera de las corales.

| Rodeiro. Para frenar el coronavirus, el equipo de gobierno de Camba acordó ayer cerrar las siguientes instalaciones hasta el 27 de este mes incluido: el Punto de Atención á Infancia (PAI), el pabellón, el gimnasio, el campo de fútbol, las casas escuela de gestión municipal y también decidió suspender los programas Tardes Activas y O Espertador.

| Agolada. El gobierno local agoladés también acordó cerrar el Punto de Atención á Infancia (PAI), las instalaciones deportivas y se suspendieron, por lo menos hasta Semana Santa, los cursos para mayores que tienen lugar en la Casa da Cultura.

| Dozón. Al cierre de esta edición, solo se tenía constancia de la suspensión de clases en los próximos días y se desconocía otras medidas.

| A Estrada. El Enterro do Salmón fue la primera del tropel de actividades suspendidas ayer en A Estrada. La Asociación Regatos decidió suspender la Note de Raíz del sábado en Callobre. Y el Concello declaró la suspensión hasta nuevo aviso de todas las actividades culturales y deportivas, incluidos los entrenamientos de todas las Escolas Deportivas. Ya por la tarde decidió suspender también los mercadillos de miércoles y sábado para evitar concentraciones innecesarias de personas. Entre ayer y hoy esperaban poder avisar a todos los feriantes. Previamente, ya le había comunicado al personal municipal que le brindará desde el lunes la posibilidad de ejercer la flexibilidad horaria a los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de doce años o dependientes. Y a primera hora habrá una reunión de comité de seguridad y salud del Concello para consensuar medidas de protección contra el riesgo biológico. A Fervenza de Ouzande anunció la suspensión de sus clases de baile y canto y Cáritas, la suspensión temporal de todas sus actividades y la atención a transeúntes. Por su parte, la empresa concesionaria de la piscina climatizada, Auga VA anunció que las instalaciones cerrarán al público desde mañana, sábado, hasta nuevo aviso.

| Forcarei. El Concello suspende desde hoy hasta el 29 de marzo las actividades con público o participación vecinal. Durante este tiempo cerrarán todas las instalaciones municipales salvo el consistorio. Cerrarán los pabellones de Forcarei y Soutelo, la biblioteca de Soutelo, el Centro Social de Forcarei, el Circuito da Madalena (se suspende una prueba de motociclismo prevista para el fin de semana), el auditorio de Soutelo, la Casa da Xuventude, la pista de pádel, el gimnasio, el campo de fútbol de Forcarei y las casas-escuela. También se facilitará el teletrabajo a los funcionarios. Desde el lunes, el consistorio abrirá de 9.00 a 14.00 horas y tendrá servicios mínimos en Registro y Servizos Sociais.

| Cerdedo-Cotobade Decreta la suspensión de todas las actividades municipales durante, al menos, 15 días y la feria mensual de Carballedo, prevista para hoy. Habilita el teletrabajo por turnos para los funcionarios y el cierre de todos los recintos municipales, debiendo pedir cita previa la ciudadanía para ser atendida en cualquier departamento municipal.