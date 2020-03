El Parlamento Xove mantiene su fase de debate de bachillerato

La fase clasificatoria para bachillerato mantiene su programación de este fin de semana. El concurso cuenta con la participación de un grupo del instituto Laxeiro, de Lalín, y otro del Marco do Camballón, de Vila de Cruces. El tema sobre el que deberán mostrar su postura a favor o en contra será si hay que aumentar las sanciones contra personas y empresas que no respeten el medio ambiente. Como en anteriores ocasiones, el alojamiento y los debates tendrán lugar en el centro residencial docente A Coruña, en Culleredo. Desde el Marco do Camballón se telefoneó ayer a la organización para conocer si existe algún tipo de protocolo de prevención por el coronavirus.