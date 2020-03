PAC se suma a las críticas al gobierno por el 8-M y afirma que "desprecia la igualdad"

La Plataforma Aberta Cidadá PAC (de Lalín) felicita al colectivo Azos Feminista por la manifestación del 8-M, la primera feminista que hubo en la capital dezana y que sirvió para "que Lalín estos días sea una referencia de la Galicia rural en la defensa de la igualdad". A la marcha acudió en torno a medio millar de personas, con lo que esta excelente respuesta, unido al "trabajo de las asociaciones que trabajan en defensa de nuestros derechos es imprescindible, y más ahora que gobierna en Lalín el conservadurismo reaccionario menos tolerante".

Al margen de que el gobierno no difundiese esta protesta, a la que no acudieron Crespo ni la edil de Igualdade, Begoña Blanco, hay otros ejemplos de desprecio a la igualdad, como que la propia Blanco explicarse que se escogió a a una mujer como pregonera del Cocido "no por igualdad, sino por equiparar", mientras Crespo añadió que se optó por Sonsoles Ónega por su juventud, en contraposición a las "mujeres que tienen poco futuro", recuerda PAC. La formación añade que, para más inri frente a estas actitudes, la edil de Benestar social, paz Pérez, "se vanagloria de las políticas en materia de igualdad de sus gobiernos". PAC está segura de que el gobierno intentó minimizar al manifestación del 8-M autorizando el Motococido, "que podría haberse hecho en cualquier otra época del año".