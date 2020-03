El Tribunal Supremo cierra el periplo judicial de la ampliación de la alameda de A Estrada

El Tribunal Supremo escribió el capítulo final para el periplo judicial ligado al proceso de expropiación para la ampliación de la alameda municipal de A Estrada. El alto tribunal se pronunció sobre el último recurso que quedaba pendiente después de la ocupación de terrenos realizada por el Concello para poder expandir los jardines municipales hasta la rúa Castelao. El Supremo resolvió no admitir a trámite el recurso de casación presentado por una familia afectada por la expropiación, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no respaldase su petición de incrementar lo pagado por el Concello por su propiedad.

Un total de cuatro propietarios concentraban los terrenos expropiados en su día para poder llevar a cabo la ampliación de los jardines municipales de A Estrada.El Concello fijó la expropiación de esta superficie en 1,7 millones de euros, valoración que fue validada por el justiprecio. Tres de estos propietarios decidieron llevar su caso a los tribunales al entender que no habían recibido una cantidad justa por estas fincas. Las dos primeras sentencias salieron en contra del Concello de A Estrada, que se vio abocado a pagar 240.000 euros más por dos parcelas situadas hacia la rúa Iryda. Estas cantidades fueron ya satisfechas con cargo a remanentes de 2019, según concretó ayer el alcalde estradense, José López Campos.

La demanda más abultada era la planteada por una familia que poseía 3.218 de los 4.671 metros cuadrados ocupados y que recibió tras la expropiación de este suelo 1,2 millones de euros. En su reclamación, sin embargo, estos herederos pedían 5,6 millones de euros, según trascendió en su momento. En octubre del año pasado llegó una sentencia favorable al Concello emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fallo en virtud del cual la administración municipal no tuvo que pagar ni un euro más por los terrenos en cuestión. Esta resolución se ve ahora avalada por el Supremo al no admitir a trámite el recurso de casación. De la lectura del fallo se desprende que el recurso no pudo acreditar interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, sin llegar a entrar a valorar el fondo de la cuestión. Además, impone las costas procesales a los recurrentes. La resolución del Supremo se declara firme, de manera que no cabe recurso.

Completado, por tanto, el proceso para que el Concello sumase estos terrenos al patrimonio público, sin que tenga que aguardar un incremento de lo que ello supuso en términos económicos, el coste de la expropiación de los terrenos para expandir la alameda no excede mucho de lo calculado por el ejecutivo local. Los 1,7 millones pagados se elevan en los 240.000 que contempló el TSXG, de manera que la expropiación se sitúa en torno a los 2 millones de euros.

Desde el ejecutivo local llegaron ayer las primera valoraciones. El alcalde, José López Campos, reconoció que la resolución del Supremo es "una grandísima noticia". El regidor quiso contraponer el fin de todo este trámite a la situación que vaticinaban "algunos agoreros", que "decían que iba a ser la gran ruina para el Concello". "Nadie podría concebir a día de hoy A Estrada sin este espacio. Transformó el ámbito urbano completamente", subrayó el mandatario, que quiso hacer hincapié en que la oposición mantuvo "una actitud hostil" en relación a este proyecto, insistiendo en que "su gran baza fue el coste inasumible para las arcas municipales", remarcando que tal vaticinio no terminó confirmándose.

Operación "histórica"

López Campos se refirió a la ampliación de los jardines municipales como "la gran operación histórica que hizo el Concello para adquirir esa propiedad". "Es la mejor herencia que podemos dejar a futuro a las próximas generaciones. Es incontestable hoy en día esa actuación", defendió el alcalde.

"Todo el mundo debe reflexionar sobre el papel que tenemos a nivel político. La realidad está ahí. Si no hubiera sido por el empeño de este gobierno, este proyecto nunca hubiese sido una realidad. Si fuese por la oposición nunca se hubiese hecho. Eso queda ahí para el presente y para el futuro", declaró el mandatario, que también apuntó a que la ampliación de los jardines hizo realidad un sueño histórico" de los estradenses.

"Es un antes y un después. En el presente pero también en el futuro. Y ahí queda. Es la típica operación que pasará a la historia porque va a ser algo que se aportó al patrimonio de todos los estradenses y nos podemos sentir orgullos", concluyó el dirigente.